Al Policlinico di Bari primo trapianto di linfonodi con chirurgia robotica

BARI – La sanità pugliese scrive una nuova pagina di storia della medicina. Nei giorni scorsi presso il Policlinico di Bari è stato eseguito con successo un trapianto di linfonodi addominali utilizzando, per la prima volta nel Sud Italia, una tecnologia robotica combinata di altissima precisione. Un intervento d’avanguardia destinato a cambiare il futuro del trattamento del linfedema degli arti inferiori, una patologia spesso invalidante e difficile da curare con le tecniche tradizionali.

Policlinico di Bari: una sinergia di robot per la precisione estrema

Il successo dell’operazione è frutto di una collaborazione straordinaria tra due équipe specialistiche che hanno operato in sincronia sfruttando i sistemi robotici più avanzati al mondo. La fase di prelievo è stata affidata al celebre sistema Da Vinci, che ha permesso di operare all’interno dell’addome con una mini-invasività senza precedenti. Successivamente, la vera rivoluzione è avvenuta sul tavolo della chirurgia plastica e ricostruttiva: qui è entrato in gioco il sistema Symani, un gioiello tecnologico dotato dei micro-strumenti più piccoli al mondo.

Grazie a una console dedicata e a polsi articolati miniaturizzati i chirurghi hanno potuto eseguire suture millimetriche su strutture vascolari e linfatiche quasi invisibili a occhio nudo, garantendo una stabilità della ricostruzione impossibile da ottenere manualmente.

Questa tecnologia riduce così i rischi di complicanze e accelera i tempi di recupero, offrendo una soluzione concreta per pazienti con quadri clinici complessi.

Capire il linfedema: perché questo intervento cambia la vita

Il linfedema degli arti inferiori non è solo un problema estetico, ma una condizione cronica e spesso dolorosa che colpisce il sistema linfatico, causando un rigonfiamento massivo delle gambe dovuto all’accumulo di liquidi. Per molti pazienti questa patologia rappresenta una vera e propria barriera alla mobilità quotidiana, portando a infezioni ricorrenti e a un pesante impatto psicologico.

La chirurgia robotica al Policlinico di Bari permette di ripristinare il corretto drenaggio linfatico con una precisione chirurgica estrema, offrendo una soluzione definitiva laddove le terapie conservative, come il massaggio linfodrenante o le calze compressive, non risultano più efficaci. Restituire la funzionalità a un arto significa, per queste persone, riappropriarsi della propria autonomia e tornare a una vita attiva senza il peso costante del dolore e della disabilità.

Con questo intervento il Policlinico di Bari si posiziona tra i pochi centri internazionali capaci di integrare la robotica nella microchirurgia ricostruttiva. Un orgoglio per la nostra terra che dimostra come l’innovazione tecnologica, nelle mani di professionisti d’eccellenza, possa davvero fare la differenza nella vita delle persone.

