La Perla del Natale: tutti gli eventi del Natale a Peschici 2025

PESCHICI – Da domani, sabato 6 dicembre, fino al 6 gennaio, la “Perla del Gargano” si trasforma per il terzo anno consecutivo ne La Perla del Natale. Un ricco cartellone di eventi ed appuntamenti animerà tutte le età, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione e valorizzare le bellezze del territorio. Il calendario di quest’anno è un vero e proprio abbraccio di comunità, realizzato grazie alla collaborazione di associazioni, scuole e parrocchie. Come sottolinea il Sindaco Luigi D’arenzo, l’obiettivo è far conoscere e scoprire le bellezze del territorio “nel periodo più magico dell’anno, contribuendo alla crescita culturale e turistica.”

Gli eventi imperdibili del Natale a Peschici 2025

Il programma di Natale a Peschici 2025 è un mosaico di appuntamenti che spaziano dall’enogastronomia alla musica, passando per la tradizione religiosa e l’intrattenimento per i più piccoli. L’inaugurazione ufficiale de La Perla del Natale si terrà domani in Piazza Pertini con l’apertura de “Il Villaggio di Santa Claus”, un’area dedicata ai bambini con l’ospite d’eccezione “Jo Napoli” e le sue “Mille bolle animate”.

L’atmosfera natalizia raggiungerà il suo culmine lunedì 8 dicembre con l’illuminazione del borgo. A partire dalle 17:00 nel centro storico si accenderà la III edizione de “Il Borgo del Natale”, seguito dalla Cerimonia di Accensione dell’Albero di Natale e delle Luminarie in Corso Garibaldi.

La Perla del Natale: musica, tradizione e sapori del Gargano

Fino al 6 gennaio non mancheranno le occasioni per vivere la tradizione enogastronomica e musicale del Gargano, elementi centrali de La Perla del Natale. Domani si parte subito con “Crustolando” e si prosegue l’8 dicembre con “Pettolando” in Piazza Pertini. Queste degustazioni di dolci tipici sono curate dal Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione “Bella Fè”.

Anche il programma musicale vanta momenti di grande richiamo, come il concerto dei Gospel Italian Singers con la Special Guest Ruth Whyte (Londra) il 14 dicembre in Chiesa Madre e il tradizionale Concerto di Natale della Banda “Città di Peschici” il 23 dicembre.

Da non perdere, infine, la terza edizione del suggestivo Presepe Vivente, che prenderà vita nel centro storico da domenica 21 dicembre fino al 4 gennaio, accompagnato dagli Zampognari di Monte Sant’Angelo.

Natale a Peschici 2025: la grande festa di capodanno

Uno degli appuntamenti clou de La Perla del Natale è sicuramente il Capodanno in Piazza Pertini. Dalle ore 23:00 del 31 dicembre il “Winter Music Show” accenderà la notte più lunga dell’anno con i dj di Radio Norba e la grande musica anni ’70-’80-’90.

La Perla del Natale: Epifanilandia e iniziativa sociale

Il programma si conclude in bellezza il 6 gennaio con l’arrivo del fantastico parco di Epifanilandia in Piazza Pertini. La giornata sarà dedicata anche all’iniziativa sociale Panettononni III edizione, un dolce omaggio con distribuzione porta a porta di panettoni per tutti i residenti con più di 70 anni.

Scarica qui il programma completo de La Perla del Natale.