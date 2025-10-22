Parco delle Zucche: parte la festa d’autunno al Parco Gondar

GALLIPOLI – L’autunno nel Salento profuma di magia, colori e divertimento grazie alla seconda edizione de “Il Parco delle Zucche – Festa D’Autunno” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Le date da segnare in agenda sono: 25 e 26 ottobre, 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Per sei giornate, la cittadella eventi si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato, ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica immersa nelle atmosfere autunnali. La Festa d’Autunno è curata da Habituè e Parco Gondar e propone una ricca miscela di spettacoli, giochi, installazioni artistiche, musica e buon cibo.

Parco delle Zucche: un mondo di magia per i più piccoli

I bambini saranno i veri protagonisti di questa edizione del Parco delle Zucche. Ad attenderli ci saranno il Mini Mondo, i laboratori creativi di intaglio e colore di zucche e ceramica fredda e la Fattoria di Mr John, un luogo perfetto per scoprire gli animali e la vita rurale. Tra le novità di quest’anno spiccano il suggestivo Labirinto del Mandriano e un’area Western completamente allestita. Le numerose installazioni immersive e le scenografie autunnali renderanno ogni passo all’interno del Parco delle Zucche Gallipoli un’esperienza indimenticabile.

Spettacoli, Attrazioni e Gastronomia

Non mancheranno le attrazioni classiche e le novità che coinvolgono tutte le età. Dalle 10:00 nei weekend e festivi, dalle 14:00 nei giorni feriali (30-31 ottobre), il Luna Park ospiterà giostre storiche, il carosello, il toro meccanico, la casa degli specchi e l’iconica Ruota Panoramica, che offrirà una vista spettacolare sull’intero parco. Grande attesa, inoltre, per il Contest della zucca più grande, con un premio in palio di 500 euro. Inoltre, il 25 e 26 ottobre, il parco ospiterà la prima edizione dell’Apulia Country Festival, con workshop, dj set e stage di danza country. La Festa d’Autunno al Parco delle Zucche si arricchisce quest’anno anche dell’Oktoberfest Pugliese, che garantirà un’ampia offerta gastronomica con oltre trenta truck di street food e le specialità tradizionali: dalla porchetta alle castagne, fino ai sapori tradizionali pugliesi e salentini.

Per scoprire tutti i dettagli sul menù e i concerti del festival della birra e street food, leggi l’articolo dedicato all’Oktoberfest Pugliese.

La festa d’autunno al parco Gondar è un’occasione per ritrovarsi e condividere un’atmosfera calda e accogliente, trasformando l’autunno salentino in un momento da ricordare. Scarica qui la locandina ufficiale.