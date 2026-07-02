NOICATTARO (BA) – La terra dell’uva da tavola si prepara a diventare la capitale estiva del clubbing e della sperimentazione sonora. Dal 24 al 26 luglio Noicattaro ospiterà l’attesissima nuova edizione del Beat Fest 2026, il festival ad accesso totalmente libero organizzato da Wonderland Eventi. Quest’anno la rassegna alza ulteriormente l’asticella e propone un concept rivoluzionario: un vero e proprio viaggio narrativo nello spazio. Attraverso scenografie mozzafiato fatte di pianeti, laser colorati e astronauti giganti, il pubblico verrà traghettato da Beatron (il pianeta madre) fino a Ekonos, una spettacolare e pulsante giungla esotica extraterrestre interamente dominata dal suono.

A guidare questa odissea elettronica ci sarà il primo, clamoroso nome della line-up: il duo di dj e producer milanesi di fama internazionale Merk&Kremont. Al secolo Federico Mercuri e Giordano Cremona, i due pesi massimi della consolle sono reduci da successi planetari e da collaborazioni con giganti della musica come Avicii, Steve Angello, Bob Sinclar, Ghali e Tananai, oltre ad aver firmato la hit Oceanica insieme a Jovanotti e aver trionfato come autori al Festival di Sanremo 2026. Il duo arriverà in Puglia freschissimo della pubblicazione del nuovo tormentone Partenope, realizzato insieme a Serena Brancale e ai The Kolors, pronto a infiammare la piazza con un set dall’energia pazzesca.

Beat Fest 2026_Merk&Kremont

Beat Fest 2026: un festival per tutte le età tra grandi firme e Luna Park

Il Beat Fest 2026 migliora anno dopo anno ma non tradisce la sua filosofia originaria: portare la grande musica e i pesi massimi dell’intrattenimento direttamente in piazza, mantenendo l’ingresso gratuito. Nelle passate edizioni sul palco si sono alternati artisti del calibro di Giorgio Prezioso, Andrea Damante e Yung Snapp e la line-up completa per questo 2026 (che verrà svelata nelle prossime settimane) promette nuove e incredibili sorprese.

Ma il festival non è solo per i giovani amanti della dance: l’evento conferma la sua forte vocazione per le famiglie e per un pubblico di tutte le età. Il centro di Noicattaro sarà infatti arricchito da un divertente luna park per i più piccoli e da ampi spazi interamente dedicati alla gastronomia e allo street food locale, ideali per accompagnare le serate estive.

Il Beat Fest 2026 gode di una rete istituzionale eccezionale, realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e in collaborazione con la Regione Puglia, l’area Metropolitana di Bari, il Gal sud-est barese e i brand Puglia Promozione e WeAreInPuglia. L’evento è inoltre inserito dal Comune di Noicattaro all’interno del programma di promozione dell’uva da tavola “Regina di Puglia”.