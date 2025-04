Ospedale Miulli, convegno Covid-19: cresce l’attesa per venerdì 11 aprile

ACQUAVIVA DELLE FONTI – A pochi giorni dall’appuntamento, cresce l’attesa per il convegno “Covid-19, 5 anni dopo: Cosa abbiamo imparato?”, in programma venerdì 11 aprile 2025 all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Un evento che promette di essere non solo una riflessione, ma un vero e proprio atto di responsabilità collettiva. Cosa ha significato e cosa lascerà in eredità la pandemia? Dopo la prima anticipazione di fine marzo, l’evento si arricchisce di dettagli e contenuti di grande valore, offrendo una panoramica completa su quanto è stato fatto e su come prepararsi a sfide future.

Protagonisti del dibattito: sanità, istituzioni e cultura insieme

Il convegno Covid-19 all’Ospedale Miulli riunirà figure di spicco della sanità e delle istituzioni regionali e nazionali. Tra i relatori, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Parlamentare Europeo Antonio Decaro e Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alla Sanità. Interverranno anche Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute, e Luigi Fruscio, Direttore Generale ASL Bari.

A portare la prospettiva interna dell’ospedale saranno Vitangelo Dattoli, attuale Direttore Sanitario del Miulli, e Fabrizio Celani, ex Direttore Sanitario durante la pandemia, affiancati da Mons. Giuseppe Russo, Governatore del Miulli, e Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto. Il dibattito promette uno sguardo ampio, non limitandosi alla sanità ma allargando la riflessione al ruolo delle istituzioni e della cultura nel superare l’emergenza.

Focus sul documentario “Erreconzero”

Non mancherà un momento di forte impatto emotivo: la proiezione del documentario Erreconzero, realizzato in collaborazione con Apulia Film Commission. Diretto da Andrea Ferrante e prodotto da Vito Schirone, il documentario Erreconzero sarà introdotto da Anna Maria Tosto, Presidente dell’Apulia Film Commission. Una testimonianza viva e toccante dei giorni più critici dell’emergenza. Girato anche all’interno del Miulli, il documentario ripercorre momenti chiave della lotta al virus, raccontando il coraggio di medici e infermieri, la sofferenza dei pazienti e la forza delle comunità.

Un momento di memoria e visione per il futuro

Il convegno Covid-19 ha come obiettivo quello di non lasciare che la memoria della pandemia svanisca. Vuole trasformarla in un patrimonio condiviso di conoscenze e consapevolezza. Sarà anche l’occasione per sottolineare l’importanza della prevenzione, dell’innovazione e del lavoro di squadra nella sanità.

L’Ospedale Miulli rinnova così il suo invito alla cittadinanza e alla stampa. L’appuntamento è per venerdì 11 aprile, dalle ore 9.00 presso la Sala Convegni. Per non dimenticare, e per guardare avanti.