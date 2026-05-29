Al Bano “Madre”: nuovo singolo per il Leone di Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO – Compiere gli anni e fare un regalo immenso al proprio pubblico. Ha scelto di fare così Al Bano, che in occasione del suo compleanno (festeggiato il 20 maggio) e nel cuore del mese tradizionalmente dedicato alla figura mariana, ha lanciato su tutte le piattaforme digitali il nuovissimo singolo di Al Bano “Madre”. Il brano è una vera e propria confidenza spirituale; una preghiera laica e profonda, affidata a una melodia sussurrata che punta a toccare le corde emotive di chiunque, superando ogni barriera religiosa. Al centro della narrazione c’è infatti il concetto universale di madre, inteso sia come figura terrena, quella radice umana che ci dona la vita, sia come protettrice celeste.

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Al Bano: il Leone di Cellino San Marco tra musica, cinema e amore per la terra

Non si può parlare di Al Bano senza citare una carriera leggendaria che vanta oltre 165 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una popolarità che spazia dalla Russia agli Stati Uniti. Nato Albano Carrisi, deve il suo nome d’arte al padre Carmelo, che scelse di chiamarlo così in ricordo dell’Albania dove aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre ai trionfi a Sanremo e sui palcoscenici internazionali, Al Bano è un artista poliedrico: ha recitato in numerosi film (i celebri “musicarelli” degli anni ’60) e ha saputo trasformare la sua passione per l’enologia in un’attività imprenditoriale d’eccellenza, producendo vini pluripremiati che portano il nome della Puglia sulle tavole globali.

Nominato Ambasciatore dell’ONU per la lotta contro la droga e Ambasciatore della FAO, il maestro non ha mai reciso il cordone ombelicale con Cellino San Marco. La sua filosofia di vita rimane quella del “contadino che canta”, un uomo che nonostante il successo planetario continua a preferire l’ombra dei suoi ulivi secolari e il profumo della sua terra, incarnando quel mix di umiltà, tenacia e talento che è il marchio di fabbrica del popolo pugliese.

Al Bano “Madre”: una voce raccolta e la firma di un’etichetta speciale

Nel nuovo singolo di Al Bano “Madre”, il maestro mette da parte la potenza vocale che lo ha reso celebre in ogni angolo della terra per riscoprire una dimensione più intima, quasi raccolta, che esplode in un ritornello generoso e tipicamente italiano. La canzone è distribuita da La Gloria, un’etichetta discografica indipendente che oggi rappresenta il massimo punto di riferimento in Italia per la musica cristiana, valoriale e religiosa. Un pezzo di rara maturità artistica, perfetto per celebrare il compleanno di un uomo che ha fatto della fede e della famiglia i pilastri della sua intera esistenza.

Alla scoperta di Cellino San Marco: la terra di Al Bano

Non si può comprendere a fondo la poetica e l’intensità di un brano come quello di Al Bano “Madre” senza viaggiare con la mente verso Cellino San Marco, il suggestivo borgo della provincia di Brindisi che ha dato i natali ad Al Bano nel 1943 e dal quale non si è mai separato. Immerso nel cuore del Salento settentrionale, Cellino è una terra di ulivi secolari e vigneti sconfinati, dove la cultura rurale si respira in ogni vicolo. I visitatori che scelgono di scoprire questo angolo di Puglia rimangono affascinati da chicche storiche come:

il Palazzo Baronale (Castello) , in Piazza Aldo Moro, è una splendida struttura cinquecentesca modificata nel corso dei secoli, oggi cuore pulsante delle attività culturali del borgo.

, in Piazza Aldo Moro, è una splendida struttura cinquecentesca modificata nel corso dei secoli, oggi cuore pulsante delle attività culturali del borgo. la Chiesa di San Marco Evangelista , meraviglioso esempio di architettura sacra che domina il centro storico.

, meraviglioso esempio di architettura sacra che domina il centro storico. le Tenute Al Bano Carrisi, una vera e propria oasi naturalistica e ricettiva creata dall’artista, diventata meta di turismo internazionale, dove perdersi tra boschi di querce, laghetti e una suggestiva chiesetta consacrata.

Con le note di “Madre” che ancora risuonano nell’aria e l’eco dei festeggiamenti per il suo compleanno, la Puglia intera si stringe attorno al suo Leone. Celebrare il nuovo singolo di Al Bano “Madre” significa celebrare un artista che rappresenta l’essenza stessa della nostra terra: la forza della tradizione, la profondità delle radici e una passione smisurata capace di superare ogni confine. Più che un traguardo anagrafico o un nuovo successo in classifica, questa ricorrenza è l’ennesima conferma di un legame indissolubile tra un artista immenso e il suo popolo, uniti da un canto che sa di casa, di famiglia e di amore universale.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.