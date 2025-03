Covid-19, 5 anni dopo: il Miulli riflette presente e futuro della sanità

BARI – A cinque anni dall’inizio dell’emergenza che ha cambiato la storia recente dell’umanità, l’ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti” organizza un evento dal forte valore simbolico e sociale. Venerdì 11 aprile 2025, a partire dalle ore 9.00, la Sala Convegni dell’ospedale Miulli ospiterà il convegno dal titolo “Covid-19, 5 Anni Dopo: Cosa Abbiamo Imparato?”, una mattinata di riflessione collettiva, testimonianze e approfondimenti. L’incontro si propone di analizzare l’eredità della pandemia da Covid-19 sotto molteplici aspetti: sanitario, umano, politico e culturale. L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali, esperti del settore e rappresentanti del mondo medico e della comunicazione.

Un confronto tra istituzioni, sanità e cultura

Aprirà i lavori Mons. Giuseppe Russo, Governatore dell’Ospedale Miulli, seguito dagli interventi di importanti esponenti istituzionali: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, Parlamentare Europeo, e Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione e Assessore alla Sanità. Interverranno inoltre Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute, e Luigi Fruscio, Direttore Generale ASL Bari. A portare la prospettiva clinica saranno Vitangelo Dattoli, Direttore Sanitario del Miulli, e Fabrizio Celani, già Direttore Sanitario dello stesso Ospedale durante la pandemia.

Un documentario per non dimenticare

Durante l’incontro sarà proiettato “Erreconzero – From Alarm To Awakening”, documentario realizzato dal regista Andrea Ferrante, che ha seguito dall’interno il lavoro del Miulli nel periodo più critico dell’emergenza. Il film, girato proprio nei reparti Covid-19, racconta con delicatezza e profondità il lato umano dell’emergenza sanitaria, rendendo visibile la fatica, la dedizione e l’umanità di medici, infermieri e pazienti. A discuterne con il pubblico sarà anche Anna Maria Tosto, Presidente dell’Apulia Film Commission, a testimonianza della sinergia tra mondo della sanità e cultura visiva.

Un momento per fare memoria e guardare avanti

Il convegno sarà moderato da Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto, e chiuderà con un momento di confronto aperto, per elaborare il vissuto collettivo e individuare le prospettive future della sanità pubblica. Un’occasione preziosa per riflettere su ciò che abbiamo vissuto e, soprattutto, su ciò che possiamo migliorare.