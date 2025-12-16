Orgoglio barlettano: Antonio Daloiso podio a Mastro Panettone d’Élite 2025

BARLETTA – Il Maestro Pasticcere Antonio Daloiso ha trionfato ancora una volta, conquistando il secondo posto assoluto per il miglior Panettone ai Tre Cioccolati d’Italia al prestigiosissimo concorso Mastro Panettone d’Élite 2025! Per celebrare degnamente questa eccellenza il Sindaco Mino Cannito ha voluto encomiare ufficialmente Antonio Daloiso, riconoscendo il valore immenso che questo risultato porta alla nostra comunità e alla nostra regione. Il Sindaco Cannito ha voluto inoltre elargire l’encomio anche a Vincenzo Daloiso, fratello minore di Antonio, che l’anno scorso ha partecipato al premio internazionale Coupe du Monde de la Pâtisserie. Quando la passione, la tradizione e la caparbietà barlettana si fondono, il risultato è un capolavoro che arriva in cima al mondo!

Antonio Daloiso: un campione che torna in gara e vince

Antonio Daloiso non è solo un nome, è una storia di successo. Sin da bambino, tra farine, creme e cioccolato nel laboratorio di famiglia, ha sviluppato un know-how unico, che lo ha portato nel 2014, a soli 25 anni, a diventare il più giovane Accademico dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). E chi può dimenticare la sua vittoria nella prima edizione de “Il più grande pasticcere” su Rai 2? Dopo aver ricoperto ruoli da giudice per anni, Antonio ha scelto di rimettersi in gioco nella categoria Miglior Panettone ai Tre Cioccolati d’Italia. Ebbene sì, il suo capolavoro ha sbaragliato la concorrenza, piazzandosi al secondo gradino del podio nazionale di Mastro Panettone d’Élite 2025!

Mastro Panettone d’Élite 2025: la Puglia, una terra di lievitisti

Questo trionfo non è un caso isolato, ma conferma la Puglia come una vera terra di giganti della lievitazione! In questo concorso unico, che per la prima volta ha previsto la fase “Mani in Pasta” in cui i panettoni finalisti venivano realizzati in diretta per garantire la massima trasparenza artigianale, la nostra regione ha stracciato ogni record.

Facciamo tutti i complimenti ad Antonio Daloiso e a suo fratello Vincenzo!