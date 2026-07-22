Orecchiette nelle ‘nchiosce: a Grottaglie torna la festa dei sapori

GROTTAGLIE – Il centro storico di Grottaglie si prepara a trasformarsi per due notti in un grande e suggestivo ristorante a cielo aperto. Martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2026 torna infatti la dodicesima edizione di “Orecchiette nelle ’nchiosce“, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi e amati dell’estate pugliese, nato per celebrare la regina indiscussa della tavola regionale tra i caratteristici vicoli bianchi (le ‘nchiosce) della celebre città delle ceramiche.

Un viaggio dei sensi che unisce l’arte culinaria di 12 chef pugliesi, coordinati dalla direzione esecutiva di Salvatore Carlucci, pronti a presentare 13 ricette d’autore pensate per mostrare l’incredibile versatilità dell’orecchietta: dalle preparazioni tradizionali a quelle più audaci, senza dimenticare le opzioni gluten free per garantire un’esperienza inclusiva a tutti i visitatori.

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Da mare a terra: le 13 interpretazioni d’autore delle orecchiette nelle ’nchiosce

Distribuiti in dodici postazioni lungo tutto il centro storico, gli chef proporranno creazioni uniche che valorizzano la sostenibilità e la tipicità degli ingredienti locali.

Tra mare e innovazione: spiccano l’amatriciana di cozze dello chef Alessandro Scoditti, le seppie scottate dello Ionio con pesto di basilico e crumble di taralli ai cereali firmate da Saverio Conte, fino all’inedita “Orecchietta come una focaccia barese” curata da Francesco Rotunno.

Creatività e note d’estate: spazio a proposte d’effetto come “Anima di Acquasale” di Roberto Aprile, “Brezza d’estate” di Andrea Gallitelli, “Sole di Puglia” di Emanuele Battista, “Profumo d’estate” di Fabio La Riccia, “Orecchiette del Mediterraneo” di Andrea Raguso e “Orecchiette al bacio dell’orto” di Alessandra Dentico.

Pianeta Gluten Free e tre pomodori: la chef Antonella Ricciolo realizzerà una proposta senza glutine con crema di peperone giallo confit, guanciale soffiato, mousse di caprino e polvere di liquirizia, affiancata da una versione fuori concorso ai tre pomodori con olio al basilico e cacioricotta. Non mancherà la ricetta classica con crema al cacioricotta e basilico croccante curata da Luigi Pizzoleo.

Memoria e tradizione: un tuffo nel passato con l’intramontabile “Orecchietta alla San Giuannidd” dello chef Mario Pagliara, condita con sugo denso di pomodorini, acciughe, capperi e mollica di pane fritta.

Ad accompagnare ogni piatto ci sarà una ricca selezione di etichette proposte da cantine e birrifici artigianali, con abbinamenti studiati per valorizzare al meglio l’esperienza di degustazione.

I segreti delle orecchiette nelle ’nchiosce e lo show delle ‘maestre’

Non solo alta cucina, ma anche sapienza popolare e manualità tramandata di generazione in generazione. Durante le due serate dedicate alle orecchiette nelle ’nchiosce i visitatori potranno partecipare a laboratori pratici per imparare l’arte dell’impasto e del “trascinamento” della pasta.

Ospiti d’eccezione dell’evento saranno due icone della tradizione gastronomica pugliese: Nunzia Caputo, celebre “regina delle orecchiette” di Bari Vecchia, e Zia Lella (Aurelia Arces), storica custode della memoria culinaria grottagliese. Insieme mostreranno dal vivo gesti, trucchi e segreti di un’arte artigianale famosa in tutto il mondo.

Spettacoli itineranti, musica dal vivo e il concorso enogastronomico

Ad animare le due serate dedicate alle orecchiette nelle ’nchiosce ci penseranno artisti di strada, marching band e musica popolare.

Martedì 4 agosto: esibizioni dal vivo dei Cardoncelli Seduti, le Officine Ritmiche e il Coro Summer in Music.

esibizioni dal vivo dei Cardoncelli Seduti, le Officine Ritmiche e il Coro Summer in Music. Mercoledì 5 agosto: ritmi trascinanti con La GiraFolk, Folk a Sud, Sublime Rouge, Cantori di Villa Castelli e Un Pizzico di Puglia. A arricchire la serata conclusiva ci saranno anche i costumi con materiali di recupero del gruppo Lilliput (vincitore del Carnevale di Massafra).

ritmi trascinanti con La GiraFolk, Folk a Sud, Sublime Rouge, Cantori di Villa Castelli e Un Pizzico di Puglia. A arricchire la serata conclusiva ci saranno anche i costumi con materiali di recupero del gruppo Lilliput (vincitore del Carnevale di Massafra). In entrambe le date: musica con i Musicomio, le rievocazioni di Memorie di un tempo e le performance di Bandadà.

Infine, l’evento vedrà l’assegnazione di due prestigiosi premi in ceramica di Grottaglie per il piatto migliore: il primo decretato dalla giuria popolare (il pubblico potrà votare il proprio piatto preferito tramite QR Code) e il secondo conferito da una giuria tecnica di esperti del settore food. La proclamazione dei vincitori avverrà la sera del 5 agosto.

L’evento è organizzato dall’Associazione Le Idee non Mancano APS con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Grottaglie, in collaborazione con il progetto Retrogusti e la partnership del Pastificio Maffei.