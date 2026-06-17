Sabato inaugurazione Nafoura con Kid Yugi e A-Clark & Vinny

CASTELLANETA – Il conto alla rovescia è finalmente terminato per il popolo della notte. Questo sabato (20 giugno 2026) si accende ufficialmente l’estate in Puglia con l’inaugurazione Nafoura a Castellaneta (Taranto), una delle discoteche estive più prestigiose, storiche e amate dell’intera Puglia. Immerso nella splendida e suggestiva cornice di Masseria D’Anela, il club si conferma da anni un punto di riferimento assoluto per la club culture italiana, unendo scenografie d’autore, tecnologie d’avanguardia e una straordinaria cura per i servizi e l’esperienza del pubblico. Per questa grande notte di apertura, la direzione artistica ha fatto le cose in grande, mettendo a segno un binomio musicale che unisce il rap d’autore più profondo alle travolgenti sonorità dell’Afro House.

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Il ritorno del re: la consacrazione di Kid Yugi nella sua terra

L’ospite d’onore all’inaugurazione Nafoura non poteva che essere lui: Kid Yugi. Nato a Massafra nel 2001, l’artista tarantino, Francesco Stasi all’anagrafe, gioca in casa e torna idealmente là dove tutto è iniziato, ma con lo status di stella assoluta del panorama urban italiano. Il 2026 è stato l’anno della sua definitiva e trionfale consacrazione nazionale: il suo ultimo album, “Anche gli eroi muoiono”, ha polverizzato ogni record di streaming conquistando certificazioni multiplatino e riempiendo i palasport di tutta Italia. La forza di Kid Yugi risiede in una scrittura colta e affilata, capace di mescolare riferimenti cinematografici, letteratura e crudo realismo contemporaneo. Vederlo sul palco del Nafoura, nel cuore della sua terra, sarà un’emozione unica per tutti i fan pugliesi.

Inaugurazione Nafoura: il ritmo travolgente di A-Clark & Vinny

A infiammare la pista da ballo e a completare una line-up di altissimo livello ci saranno A-Clark & Vinny, il duo di DJ e producer siciliani (Alessandro Caruso e Vincenzo Lo Nardo) che sta letteralmente dominando le classifiche della scena Afro House italiana. Diventati un fenomeno virale planetario grazie a centinaia di milioni di visualizzazioni sui social e milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, i due producer sono celebri per i loro set eleganti ed energetici, capaci di fondere le calde percussioni afro-house con melodie elettroniche e geniali reinterpretazioni in chiave moderna dei grandi classici della musica italiana. Un sound internazionale che trasformerà la masseria in un’arena di puro movimento collettivo.

Con l’inaugurazione Nafoura, Castellaneta si riconferma la capitale indiscussa del divertimento estivo d’eccellenza, aprendo una stagione ricca di eventi imperdibili sotto il cielo della Puglia. I biglietti ufficiali per la serata inaugurale sono già disponibili in prevendita digitale sulla piattaforma Ticketsms. Si preannuncia il tutto esaurito e si consiglia la prenotazione anticipata.