GROTTAGLIE (TA) – Dal 4 luglio al 18 ottobre 2026, la capitale pugliese della ceramica ospita la XXXIII edizione della prestigiosa kermesse internazionale Concorso Ceramica “Mediterraneo”. La grande novità? Una sezione dedicata all’arredo urbano scultoreo.

Mettere un “cuore antico” nelle visioni del futuro. Con questo spirito Grottaglie si prepara a tornare al centro della scena artistica globale con la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”. Una rassegna storica, nata nel 1971, che oggi rappresenta il crocevia dove la memoria manifatturiera incontra la sperimentazione più audace.

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Concorso Ceramica “Mediterraneo”: la rivoluzione della “Grande Opera”

L’edizione 2026 del Concorso Ceramica “Mediterraneo” segna una svolta epocale con la nascita della sezione “Grande Opera”. Non si tratta solo di una nuova categoria, ma di una visione politica e culturale: portare la ceramica fuori dai musei per integrarla nel tessuto urbano. Con un premio di 10.000 euro, questa sezione punta a valorizzare piazze e luoghi della città con installazioni scultoree capaci di dialogare con l’architettura locale in un’ottica di rigenerazione.

Concorso Ceramica “Mediterraneo”: i premi e il sostegno ai giovani

Il Concorso conferma la sua attenzione alla qualità e al supporto concreto degli artisti attraverso un ricco palmarès:

1° Premio “Mediterraneo” (5.000 €) : l’opera vincitrice entrerà a far parte della collezione permanente del Museo della Ceramica del Castello Episcopio.

: l’opera vincitrice entrerà a far parte della collezione permanente del Museo della Ceramica del Castello Episcopio. 2° Premio “Mostra Personale” (2.000 €) : offre all’autore la possibilità di esporre con una personale nella prossima edizione.

: offre all’autore la possibilità di esporre con una personale nella prossima edizione. 3° Premio “Residenza d’artista” Under 35 (1.000 €): finanziato dalla BCC San Marzano, prevede tutoraggio e supporto produttivo per i giovani talenti.

Una curatela internazionale e giurie di prestigio

A guidare scientificamente questa edizione del Concorso Ceramica “Mediterraneo” sarà la storica dell’arte e del design Lisa Hockemeyer. La giuria dei premi principali vanta nomi di respiro mondiale come la critica londinese Corinne Julius, Paola Centanni (direttrice di Palazzo Merulana a Roma), oltre al sindaco Ciro D’Alò e Emanuele Di Palma (BCC San Marzano). Per la sezione “Grande Opera”, invece, la commissione vedrà anche il coinvolgimento tecnico di Valeria Talò e Daniela De Vincentis, responsabili rispettivamente dei settori Lavori Pubblici e Cultura del Comune.

Grottaglie e la ceramica: oltre cinquant’anni di storia e identità

Grottaglie è l’unica città italiana con un intero quartiere (situato nella suggestiva gravina di San Giorgio) dedicato alla produzione ceramica, con oltre 70 botteghe attive. Il Concorso “Mediterraneo” nasce proprio per difendere questa unicità dall’omologazione industriale, promuovendo la ceramica come linguaggio universale di scambio tra le culture. L’appuntamento per l’inaugurazione e la premiazione è fissato per sabato 4 luglio alle ore 18.30 presso il Castello Episcopio.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.