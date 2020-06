È ufficiale: la Notte della Taranta 2020 si farà

Buone notizie: uno degli eventi pugliesi più attesi di tutto l’anno, quello della Notte della Taranta, si farà.

A rendere ufficiale quello che si vociferava da giorni è stata la stessa pagina Facebook, che ha scritto: “Non ci siamo mai fermati! Si torna nelle piazze del Salento, in sicurezza. Il DPCM, per gli spettacoli dal vivo, prevede la presenza di 1000 persone distanziate. Così faremo nelle 19 tappe del Festival in 19 comuni del Salento. Così faremo per il Concertone che sarà trasmesso su RAI 2 e in streaming per una grande festa collettiva“.

Sebbene non si sappia molto dei dettagli sull’evento che si terrà il 22 agosto, come risposto dagli stessi organizzatori sotto i commenti al post, “Nei prossimi giorni comunicheremo programma e modalità di accesso ma i nostri paesi saranno in festa. Scegliamo la luce al buio. Scegliamo la creatività, l’arte e la cultura. Non ci siamo mai fermati e siamo felici di contribuire alla rinascita siamo felici di poter garantire tra mille difficoltà il lavoro ai musicisti, ai tecnici, alle maestranze. Adesso abbiamo bisogno del nostro pubblico per rendere tutto questo possibile e come sempre emozionante”.

Concertone della Notte della Taranta, valorizzazione della musica salentina

Il Concertone della Notte della Taranta, come noto, è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dal rock al jazz, fino alla musica sinfonica. Paolo Buonvino, maestro concertatore dell’edizione 2020, ha rivelato che la manifestazione di quest’anno possa essere pensata come un’edizione di passaggio al 2021. Ad essere calzante anche il titolo pensato per la serata, che quest’anno si chiamerà “Il contagio della gioia”.

A cambiare, contrariamente a quanto annunciato prima, la durata dell’evento: non più quattro ore ma una e mezza. A restare invariato, invece, il festival itinerante della Notte della Taranta che dall’1 al 18 agosto attraverserà le piazze della Grecia salentina.