Notte Bianca a Barletta, un sabato sera tra cultura e divertimento

Presso la città della Disfida ci si prepara a una grande festa che porterà tutti a restare svegli fino a tardi in occasione della Notte Bianca a Barletta 2018, con una serie di eventi, pronti a partire da domani, sparsi lungo tutto il centro storico dal grande valore culturale e puntando molto sull’intrattenimento. Tutti i cittadini e i visitatori del comune sono invitati in quella che si preannuncia una serata unica, dedicata a tutte le fasce d’età e tutti i sessi.

Le iniziative dedicate alla cultura

Le iniziative culturali della Notte Bianca a Barletta iniziano domani 22 settembre, con l’apertura straordinaria del Palazzo della Marra e del Castello Svevo a prezzo estremamente ridotto per chiunque, dalle ore 20:00 alle ore 23:00, permettendone una mirabolante visione notturna assolutamente inedita per ogni curioso. Sarà aperta anche la Chiesa di San Giacomo Maggiore, dove sarà presentata la guida breve La Prepositura di San Giacomo Maggiore, edito da monsignor Sabino Lattanzio. Sarà possibile visitare anche il Museo della Cattedrale di Santa Maria Maggiore, mentre presso la Sala Palumbieri del Castello Svevo, nel corso della rassegna I Dialoghi di Trani, è attesa una lezione con il magistrato Gian Carlo Caselli dedicata alla legalità. Sempre presso il bastione cittadino, in occasione della Notte Bianca a Barletta, partirà per un mese la mostra L’Arte di Condividere. Saranno molti altri ancora gli eventi previsti dal panorama culturale locale per la sera di domani.

Le iniziative dedicate all’intrattenimento

Danze, musica e poesie saranno invece le animazioni delle vie cittadine, il tutto condito con la possibilità di assaporare pietanze tipiche e degustare vini. L’intera zona che parte dal Palazzo Cittadino giungendo fino alle mura del Castello sarà punto di riferimento per giovani e famiglie che potranno assistere a concerti rock comprendenti anche cover band di Adriano Celentano, Mina o Jovanotti, ammirare esibizioni di danza classica e di latino americano, portare i più piccoli ad eventi di baby dance. Un programma fitto, quello di questa Notte Bianca a Barletta 2018, dedicato a tutti.