I Dialoghi di Trani al via oggi: tema le paure tra politica e attualità

Al via oggi i Dialoghi di Trani, incentrati sul tema della paura, con una serie di incontri tra politica, attualità e inchieste giornalistiche. Numerosi gli ospiti d’eccezione tra cui Gustavo Zagrebelsky, Stefano Benni, Jeffery Deaver, Ettore Bassi che parlerà del coraggio del sindaco Vassallo con Antonio Decaro. Il tema di quest’anno riguarda tutti, parla di un sentimento che caratterizza chiunque sin dalla nascita: la paura. Nel corso della kermesse itinerante che sarà inaugurata oggi 18 settembre che proseguirà sino al 23 nei centri storici delle principali città della Bat come Trani, Andria, Barletta, Bisceglie e Corato (in provincia di Bari), si analizzeranno tutte le fobie nelle diverse declinazioni.

La paura

La paura come emozione fondamentale che ci allerta dei pericoli, un problema vero se vissuto in maniera esagerata. La paura è un’emozione che provano tutti come ha sostenuto lo stesso Antonio Di Gioia, dell’Ordine degli psicologi della Puglia.

17esima edizione

Così la 17esima edizione dei Dialoghi di Trani proseguirà sino al prossimo 23 settembre nei centri storici. Oggi la cerimonia d’inaugurazione alle 19:00 a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, Perla del Sud, un momento al quale parteciperanno anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessora regionale Loredana Capone e i sindaci dei comuni che ospiteranno la manifestazione. Dopo la presentazione si terrà al lectio intitolata La nostalgia ferita a cura dello psichiatra e saggista Eugenio Borgna, sulle correlazioni insistenti tra nostalgia, rivolta al passato e paura, rivolta al futuro.

Alle 21:00 nella stessa location oggi si parlerà dell’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, alla cui vita è ispirato il monologo intitolato Il sindaco pescatore, interpretato da Ettore Bassi. L’attore interverrà successivamente con il sindaco di Bari Antonio Decaro e con Domenico Castellaneta nel talk intitolato “La paura di un sindaco”.

Domani verrà presentato il docufilm Alla salute! Alle 21:00 a Palazzo Beltrani, con Nick Difino, Brunella Filì e Antonella Gaeta; il 20 Giancarlo Visitilli e Maria Pia De Bellis si concentreranno sulle questioni riguardanti il mondo scolastico in “Quando un prof. Ha paura” alle 18 nell’auditorium San Luigi a Trani, mentre il 21 nella stessa location alle 20 il giornalista de L’Espresso Emiliano Fittipaldi con l’inviato di Repubblica Giuliano Foschini, parleranno con Rocco D’Ambrosio del cambiamento nella chiesa di San Francesco. Il 22 settembre alle 19 nel cortile dell’Archivio di Stato di Trani, Giovanni Tizian e Francesca Savino parleranno sul tema “Rinnega tuo padre” incentrato sul rifiuto dei vincoli di sangue per combattere la cultura criminale. L’ultimo incontro in programma il 23 settembre vedrà Foschini intento nell’intervista dei genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio in collegamento video con Alessandra Ballerini, loro legale. La rassegna sarà animata con altri dibattiti di grande rilievo.