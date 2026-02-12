menu sito
puglia notizie
Notizie Puglia

Home » Notizie Puglia » Liste d’attesa Puglia: anticipati 6.300 esami in tutte le ASL Puglia

Liste d’attesa Puglia: anticipati 6.300 esami in tutte le ASL Puglia

Liste d’attesa Puglia: anticipati 6.300 esami in tutte le ASL Puglia

BARI – La sfida alle liste d’attesa Puglia è ufficialmente entrata nella sua fase operativa più calda. A una settimana dall’avvio del piano straordinario di recall, i numeri parlano chiaro: la macchina organizzativa regionale sta provando a invertire la rotta. In soli sette giorni, sono stati fissati 6.315 nuovi appuntamenti anticipati, offrendo a migliaia di pazienti la possibilità di accedere a esami e visite molto prima del previsto.

Liste d’attesa Puglia: i numeri del piano straordinario nelle ASL Puglia

Il monitoraggio, aggiornato a sabato scorso, evidenzia un’attività frenetica in tutte le strutture sanitarie della nostra regione. Su un totale di circa 15.000 persone contattate il sistema è riuscito a processare volumi importanti:

  • 3.023 prestazioni già eseguite (tra cui Tac, risonanze e visite specialistiche);
  • 136 ricoveri effettuati;
  • 341 esami complessi portati a termine solo nella giornata di sabato (colonscopie, ecocardiografie e test da sforzo).

Il piano per la riduzione delle liste d’attesa Puglia dà la priorità assoluta ai codici urgenti: le prestazioni con priorità U (da eseguire entro 72 ore) e B (entro 10 giorni), oltre ai ricoveri di classe A (entro 30 giorni).

Il nodo dei rifiuti: perché il 30% rifiuta l’anticipo?

Nonostante l’efficienza delle ASL Puglia nel richiamare i pazienti emerge un dato inaspettato: il 30% delle persone contattate (3.315 cittadini) ha rifiutato la data proposta per anticipare l’esame. A questi si aggiungono 1.503 utenti risultati irreperibili. Questo fenomeno evidenzia la complessità della gestione delle agende: spesso il cittadino ha già organizzato i propri impegni sulla data originaria o, in alcuni casi, ha già provveduto privatamente senza però disdire la prenotazione nel sistema pubblico.

Foggia e BAT: le eccellenze della settimana

Dalla mappatura regionale emergono performance di rilievo per alcune aziende sanitarie.

  • Il Policlinico Riuniti di Foggia è l’azienda leader nei recall con oltre 3.100 contatti effettuati e quasi 1.200 prestazioni anticipate.
  • L’ASL Barletta-Andria-Trani (BAT) ha già convertito in realtà ben 1.095 visite ed esami sui 1.306 contatti effettuati.
  • ASL Lecce si distingue invece per il recupero dei ricoveri, con 75 procedure già anticipate.

Liste d’attesa Puglia: il commento del Presidente Antonio Decaro

Il Presidente della Regione Puglia ha espresso soddisfazione per questo avvio sperimentale del progetto regionale per la riduzione delle liste d’attesa Puglia: “Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per aver raccolto questa sfida. Lavorare sull’abbattimento delle liste d’attesa non solo migliora l’offerta sanitaria, ma ricostruisce quel rapporto di fiducia fondamentale tra cittadini e istituzioni”. L’obiettivo finale è ambizioso: recuperare 124.320 prestazioni entro il 30 giugno, testando un modello che la nostra regione punta a rendere strutturale per garantire tempi certi e dignitosi a tutti i pugliesi.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

Premio PA OK! alla Puglia: a Roma trionfa il progetto #mareAsinistra

Premio PA OK! alla Puglia: a Roma trionfa il progetto #mareAsinistra | Puglia.com
5 Feb 2026

Regione Puglia e Bari in finale al contest nazionale PA OK! Formez 2026

Regione Puglia e Bari in finale al contest nazionale PA OK Formez 2026 | Puglia.com
26 Gen 2026

Canosa Paleocristiana: Premio Francovich 2025 come miglior Sito d’Italia

Canosa Paleocristiana: Premio Francovich 2025 come miglior Sito Archeologico d’Italia | Puglia.com
22 Gen 2026

Eccellenze scuola Puglia: quattro finalisti pugliesi al Nobel dell’istruzione

Eccellenze scuola Puglia: quattro finalisti pugliesi al Nobel dell’istruzione | Puglia.com
21 Gen 2026

Sanità Puglia nella Top 10 nazionale Fondazione Gimbe per i LEA

Sanità Puglia nella Top 10 nazionale Fondazione Gimbe per i LEA | Puglia.com
15 Gen 2026

Sudestival 2026: Monopoli capitale del Cinema Italiano

Sudestival 2026: Monopoli capitale del Cinema Italiano | Puglia.com
13 Gen 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento