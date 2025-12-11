ASL Bt: livello 3 EMRAM HIMSS all’innovazione dei servizi sanitari

Un importante risultato certifica l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani nell’innovazione tecnologica in sanità. La ASL BT ha ricevuto il riconoscimento del Livello 3 sulla prestigiosa scala EMRAM HIMSS (Electronic Medical Record Adoption Model) per la digitalizzazione dei suoi ospedali DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di Barletta e Andria.

Il traguardo è particolarmente significativo se si considera che entrambi i presidi hanno intrapreso il percorso di digitalizzazione a fine 2022, partendo dal Livello 0. In meno di 3 anni, l’intenso lavoro ha permesso ad ASL BT non solo di assicurarsi i fondi PNRR Missione 6 Salute (pari a 16 milioni di euro), ma anche di ottenere questa valutazione qualitativa internazionale.

Il salto di qualità: il livello 3 EMRAM HIMSS

L’ottenimento del Livello 3 EMRAM HIMSS è il risultato di un profondo lavoro di squadra che ha coinvolto professionisti su diversi fronti. Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario dell’ASL BT, ha espresso grande soddisfazione: “Questo è il risultato di un enorme lavoro che ha visto la partecipazione attiva di tanti professionisti della nostra azienda. Attraverso i fondi PNRR abbiamo potuto digitalizzare diversi servizi. Non si tratta evidentemente di un punto di arrivo, ma di una spinta in più a migliorare i servizi già attivi per ottenere vantaggi sempre più tangibili per gli operatori e per i pazienti.” Un ringraziamento speciale è stato rivolto al dottor Ivan Viggiano (Direttore Amministrativo) e alla dott.ssa Maria Cammarrota (Dirigente Responsabile ICT della ASL BT) e alla sua squadra, figure chiave nella guida dei processi di digitalizzazione.

ASL Bt: ecco le innovazioni che hanno portato al successo

Il balzo al Livello 3 EMRAM HIMSS è stato possibile grazie all’introduzione di diverse soluzioni digitali innovative che hanno semplificato i processi interni e migliorato l’esperienza del paziente:

accoglienza digitale (tramite app ASL Bt): un sistema che gestisce i flussi di utenza e offre il wayfinding (orientamento) all’interno dei presidi. Consente inoltre di prenotare appuntamenti direttamente da dispositivo, riducendo drasticamente le attese;

(tramite app ASL Bt): un sistema che gestisce i flussi di utenza e offre il wayfinding (orientamento) all’interno dei presidi. Consente inoltre di prenotare appuntamenti direttamente da dispositivo, riducendo drasticamente le attese; tracciabilità dei tempi chirurgici : un sistema cruciale per monitorare e ottimizzare l’intero percorso operatorio, garantendo maggiore efficienza;

: un sistema cruciale per monitorare e ottimizzare l’intero percorso operatorio, garantendo maggiore efficienza; laboratorio logico unico aziendale : permette la visualizzazione in tempo reale dei risultati degli esami da Laboratori diversi e garantisce la continuità operativa anche in caso di guasti;

: permette la visualizzazione in tempo reale dei risultati degli esami da Laboratori diversi e garantisce la continuità operativa anche in caso di guasti; data room: un sistema per la fruizione olistica di dati e informazioni che supporta i processi decisionali e il monitoraggio delle performance ospedaliere.

“La cultura digitale è cresciuta giorno dopo giorno,” commenta Maria Cammarrota. “Ora si riparte forti di una valutazione che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto, per migliorarci ancora.” L’imponente progetto ha visto anche la distribuzione di PC, carrelli informatici e monitor per le sale operatorie, consolidando la ASL BT come un polo di eccellenza digitale in sanità.