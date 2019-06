L’azienda Leonardo, attiva nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza sta cercando del personale per gli stabilimenti di Foggia e Grottaglie, per un totale di circa 100 nuove assunzioni.

Questo dato è emerso durante l’ultimo incontro che si è tenuto tra l’azienda Leonardo e le rappresentanze sindacali finalizzate a conoscere tutti i contenuti del Piano Industriale, che tratta e propone alcune attività per lo sviluppo dei due stabilimenti. Tra questi progetti, come annunciato dalla stessa impresa, sono previsti degli investimenti significativi, pari a 28 milioni di euro.

L’implemento delle strutture e degli impianti, come facilmente intuibile, servono anche dei nuovi posti di lavoro, il cui numero, come è stato già annunciato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 nuovi occupati.

Come ha reso noto l’azienda, questo nuovo personale è necessario in quanto nei due scali produttivi di Grottaglie, in provincia di Taranto e Foggia, tra le numerose novità è previsto l’arrivo delle compagnie che producono aeromobili, entrambe affidate alle aziende da Boeing e Airbus.

Chi sta cercando Leonardo

Il personale che sta cercando Leonardo dovrebbe essere reclutato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Le figure ricercate sono quelle di tecnici e addetti alla produzione.

Il programma di sviluppo, infatti, prevede anche la stabilizzazione di tutti interinali impiegati nell’impianto di Grottaglie e anche di Foggia.

Le assunzioni, però, non dovrebbero finire qui. L’obiettivo dell’azienda Leonardo, infatti, è quello di lavorare esternamente alla fabbricazione e al montaggio di alcune parti di fusoliere. Questo progetto, quindi, consentirà di garantire anche nuove opportunità di lavoro per tutte le piccole e medie imprese.

L’azienda, inoltre, ha intenzione di fare il punto della situazione anche sulla divisione “elicotteri” di Brindisi e su quello “terrestre/navale” presente a Taranto: questo permetterà di avere un quadro completo su una delle più importanti realtà industriali presenti su tutto il territorio.

Come presentare la candidatura

Per presentare la candidatura basterà cercare sul sito di Leonardo l’apposita sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) sul sito web del Gruppo e di allegare il CV.