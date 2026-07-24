CASTELLANETA MARINA – L’estate del divertimento nella Puglia ionica manda in scena uno degli appuntamenti più attesi e trasversali dell’anno. Domani sera, sul celebre palco del Nafoura di Castellaneta, si accenderà una notte speciale pensata per mettere in dialogo generazioni, linguaggi e anime differenti della musica contemporanea. Un’unica grande serata che vedrà protagonisti tre nomi di primissimo piano: Tedua, stella di prima grandezza del rap nazionale, Dino Brown, colonna portante della cultura dance in Italia, e il giovane e talentuoso Promessa.

Una combinazione perfetta tra live urbano, narrazione generazionale e dj-set travolgenti, pronta a far ballare e cantare migliaia di giovani e appassionati provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.

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Tedua al Nafoura di Castellaneta con la magia di “Ryan Ted” e i suoi successi

Attesissimo headliner della serata è Tedua (al secolo Mario Molinari), artista genovese classe 1994 che ha saputo rivoluzionare i canoni della musica urban italiana con uno stile unico, una tecnica di flusso inconfondibile e testi carichi di citazioni letterarie e cinematografiche.

Dai primi passi con il collettivo Wild Bandana ai progetti iconici come Orange County California e Mowgli – Il disco della giungla, fino al successo dirompente del concept album La Divina Commedia e del successivo Il Paradiso, Tedua ha collezionato sold-out nei palazzetti e nei festival di tutta Italia.

Al Nafoura il rapper ligure presenterà i brani del suo ultimo progetto discografico Ryan Ted, pubblicato lo scorso maggio. un album intenso, cinematografico e libero da schemi, arricchito da hit come Blue, Felpa nera (in collaborazione con ANNA) e Hoola Hop (con Ernia). Un live ad altissimo impatto emotivo, capace di alternare la potenza dei nuovi singoli ai grandi classici del suo repertorio.

La storia della Dance con Dino Brown e le rime di Promessa

A completare la ricchissima line-up ricchissima di sabato sera al Nafoura ci saranno altre due personalità di spicco.

Dino Brown: storico DJ, producer e conduttore radiofonico (per anni voce simbolo di m2o), Dino Brown è un vero e proprio punto di riferimento per la club culture in Italia. Con il suo celebre format live e radiofonico “La Storia della Dance”, saprà intrecciare la memoria degli anni ’90 e 2000 con le sonorità house ed electro più attuali, regalando una performance travolgente e mai puramente nostalgica.

storico DJ, producer e conduttore radiofonico (per anni voce simbolo di m2o), Dino Brown è un vero e proprio punto di riferimento per la club culture in Italia. Con il suo celebre format live e radiofonico “La Storia della Dance”, saprà intrecciare la memoria degli anni ’90 e 2000 con le sonorità house ed electro più attuali, regalando una performance travolgente e mai puramente nostalgica. Promessa: Pietro Messa, classe 2003 cresciuto nel quartiere Bicocca a Milano, è una delle penne più sincere e apprezzate del nuovo rap italiano. Dopo il successo dell’EP Danza del grano, la giovane promessa del rap milanese porterà a Castellaneta le tracce del suo ultimo album Morendo ad occhi aperti, che vanta collaborazioni di prestigio con nomi del calibro di Ernia, Franco126, Night Skinny e Guè.

Info, orari e biglietti per questo sabato al Nafoura

La serata al Nafoura di Castellaneta Marina prenderà il via a partire dalla seconda serata di domani, sabato 25 luglio. I biglietti d’ingresso e le prevendite ufficiali per l’evento sono disponibili sulla piattaforma digitale TicketSMS. Si raccomanda l’acquisto anticipato per assicurarsi l’accesso a uno degli eventi clou della stagione estiva pugliese.