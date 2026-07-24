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CASTELLANETA MARINA – L’estate del divertimento nella Puglia ionica manda in scena uno degli appuntamenti più attesi e trasversali dell’anno. Domani sera, sul celebre palco del Nafoura di Castellaneta, si accenderà una notte speciale pensata per mettere in dialogo generazioni, linguaggi e anime differenti della musica contemporanea. Un’unica grande serata che vedrà protagonisti tre nomi di primissimo piano: Tedua, stella di prima grandezza del rap nazionale, Dino Brown, colonna portante della cultura dance in Italia, e il giovane e talentuoso Promessa.
Una combinazione perfetta tra live urbano, narrazione generazionale e dj-set travolgenti, pronta a far ballare e cantare migliaia di giovani e appassionati provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.
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Attesissimo headliner della serata è Tedua (al secolo Mario Molinari), artista genovese classe 1994 che ha saputo rivoluzionare i canoni della musica urban italiana con uno stile unico, una tecnica di flusso inconfondibile e testi carichi di citazioni letterarie e cinematografiche.
Dai primi passi con il collettivo Wild Bandana ai progetti iconici come Orange County California e Mowgli – Il disco della giungla, fino al successo dirompente del concept album La Divina Commedia e del successivo Il Paradiso, Tedua ha collezionato sold-out nei palazzetti e nei festival di tutta Italia.
Al Nafoura il rapper ligure presenterà i brani del suo ultimo progetto discografico Ryan Ted, pubblicato lo scorso maggio. un album intenso, cinematografico e libero da schemi, arricchito da hit come Blue, Felpa nera (in collaborazione con ANNA) e Hoola Hop (con Ernia). Un live ad altissimo impatto emotivo, capace di alternare la potenza dei nuovi singoli ai grandi classici del suo repertorio.
A completare la ricchissima line-up ricchissima di sabato sera al Nafoura ci saranno altre due personalità di spicco.
La serata al Nafoura di Castellaneta Marina prenderà il via a partire dalla seconda serata di domani, sabato 25 luglio. I biglietti d’ingresso e le prevendite ufficiali per l’evento sono disponibili sulla piattaforma digitale TicketSMS. Si raccomanda l’acquisto anticipato per assicurarsi l’accesso a uno degli eventi clou della stagione estiva pugliese.
Data: 24 Lug 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.