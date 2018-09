Lego, apre a Bari il primo store pugliese dei mattoncini colorati

Tutto pronto per l’apertura del primo store Lego in Puglia, precisamente nel centro cittadino della città di Bari. I manifesti giganti, presenti da tempo nelle vetrine di via Argiro, non lasciavano molto spazio alla fantasia. I lavori, infatti, sono iniziati all’inizio della scorsa estate ed ora sono pronti a volgere al termine. Così, il prossimo 8 settembre è prevista l’inaugurazione di un negozio interamente dedicato ai mattoncini colorati più famosi al mondo, i Lego.

Si tratta della prima apertura nella Puglia, ma in programma ci sono altri store Billund, destinati ad invadere parte dell’Italia. La passione per i Lego, infatti, non fa distinzioni di età, inducendo grandi e piccini ad attendere con ansia le ore 11:00 dell’8 settembre, quando ci sarà il taglio del nastro, ovviamente, interamente realizzato con i mattoncini colorati.

Il negozio

Una superficie di ben 200 metri quadri, distribuiti tutti sullo stesso livello, in via Argiro, nel cuore della vita commerciale di Bari. Qui gli appassionati potranno sbizzarrirsi non solo nell’acquistare i “pezzi” mancanti, ma anche interagendo con il negozio stesso.

Il locale, infatti, sarà dotato di diversi servizi che richiameranno l’attenzione di molti. Tra tutti spiccano “Pick a Brick” e “Build a mini”. Il primo permetterà ai clienti di comprare mattoncini sfusi, potendoli scegliere tra tutti quelli disponibili nel punto vendita. Il secondo servizio, invece, permetterà di utilizzare i mattoncini per comporre e personalizzare in ogni minino dettaglio la figura o il personaggio, frutto della propria immaginazione.

Il colosso danese Billund, inoltre, porterà anche nello store di Bari la possibilità di scannerizzare il codice a barre presente sulla scatola scelta, per poter vedere il set di mattoncini prendere vita su uno schermo. Ad animare lo store, infine, un’attrazione imperdibile per i fan della Lego e non solo. Saranno installate nel locale di via Argiro, infatti, dei modelli Lego in dimensioni naturali con cui sarà possibile scattare foto o selfie.