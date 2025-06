International Street Food 2025: stasera i migliori food truck d’Italia a Bari

BARI – Quattro giorni di sapori dal mondo e tradizioni regionali. Dopo il successo registrato ai Campi Diomedei di Foggia, l’International Street Food 2025 torna a fare tappa in Puglia, più precisamente a Bari, in Largo Giannella – Lungomare, a partire da oggi alle 18 fino a domenica 8 giugno. La manifestazione, giunta alla sua 53ª tappa, è la più importante rassegna italiana dedicata al cibo di strada e porta in Puglia il meglio della gastronomia on the road italiana e internazionale. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), con il patrocinio del Comune di Bari – Assessorato allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy – e il supporto di Confartigianato Bari – BAT – Brindisi.

Sapori da tutto il mondo sul Lungomare di Bari

Ogni giorno, i food truck più noti d’Italia proporranno piatti iconici delle cucine regionali italiane e specialità internazionali, in una festa del gusto aperta a famiglie, turisti e curiosi. Si potrà gustare tutto: dalle bombette pugliesi agli arrosticini abruzzesi, dai burger gourmet alle tapas spagnole, dai tacos messicani alla paella valenciana, senza dimenticare i dolci artigianali e le birre di microbirrifici locali. Gli orari della manifestazione, tra i più attesi eventi a Bari saranno:

oggi, giovedì 5 giugno: 18:00 – 24:00;

da venerdì 6 a domenica 8 giugno: 12:00 – 24:00.

International Street Food 2025: un evento inclusivo e gratuito per tutti

Con oltre 200 tappe previste in tutta Italia, l’International Street Food rappresenta oggi una delle rassegne più apprezzate dagli amanti del cibo informale di qualità. L’ingresso è gratuito, l’atmosfera è conviviale e l’esperienza è pensata per coinvolgere giovani, famiglie, appassionati di enogastronomia e turisti, con stand attrezzati e piatti preparati al momento. Non solo buon cibo, ma anche intrattenimento, musica e convivialità, in un contesto unico come il Lungomare barese, simbolo dell’accoglienza cittadina. Una vera e propria celebrazione del gusto che unisce culture, tradizioni e generazioni intorno al piacere dello stare insieme.

Scarica qui la locandina dell’evento.