Da oggi fino a domenica, a Foggia ospita l’International Street Food 2025

FOGGIA – La 43ª tappa della 9ª edizione dell’International Street Food 2025 arriva a Foggia: a partire da oggi fino a domenica 25 maggio, i Campi Diomedei – Parco Archeologico si trasformeranno in una festa dei sapori con il meglio del cibo di strada italiano e internazionale. L’evento sarà accessibile con orario 18-24 il giovedì e 12-24 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

International Street Food: una manifestazione che attraversa l’Italia

Organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), in collaborazione con l’Università di Foggia e il Comune, la tappa foggiana rientra nel progetto “La Città che Vorrei – Una bussola per la legalità”, con l’obiettivo di promuovere non solo il gusto, ma anche valori di condivisione e partecipazione sociale.

Sapori dal mondo nei Campi Diomedei

L’International Street Food è oggi la più importante manifestazione di street food d’Italia, con un tour che nel 2025 toccherà oltre 200 località. Una grande occasione, tra i più attesi eventi a Foggia, per scoprire piatti iconici delle tradizioni regionali italiane e sapori provenienti da ogni angolo del mondo, in un’atmosfera conviviale e accessibile. Nei Campi Diomedei saranno presenti i food truck più rinomati del Paese, portando in strada eccellenze gastronomiche, creatività culinaria e specialità autentiche: dalle bombette pugliesi ai tacos messicani, passando per hamburger gourmet, arrosticini, paella e dolci internazionali.

International Street Food 2025: a Foggia quattro giorni di gusto e convivialità

Nei quattro giorni dell’International Street Food, food truck selezionati da tutta Italia proporranno un’esplosione di sapori provenienti da ogni regione e da diversi Paesi del mondo. Dalle bombette pugliesi ai burger texani, dalle arepas venezuelane alle tigelle emiliane, ogni stand offrirà specialità autentiche e preparate al momento, per un viaggio culinario accessibile a tutti. L’evento si rivolge a famiglie, giovani, appassionati di enogastronomia e turisti, offrendo anche momenti di musica dal vivo, animazione e spazi per il relax. Sarà un’occasione per riscoprire il gusto della convivialità e della qualità, in una cornice verde e suggestiva nel cuore di Foggia. L’ingresso è gratuito.

Scarica qui la locandina dell’evento.