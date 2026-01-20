Un anno di concerti al MArTA: l’Orchestra della Magna Grecia e tanti ospiti

TARANTO – Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto si conferma cuore pulsante della cultura mediterranea con il ritorno di una delle kermesse più attese della città dei due mari. La rassegna 2026 di “Un anno di concerti al MArTA“, nata dalla sinergia tra il Museo e l’Orchestra della Magna Grecia, propone dodici appuntamenti d’eccezione che si snoderanno dal 18 gennaio fino al 13 dicembre. Non si tratta di semplici esecuzioni musicali, ma di veri e propri viaggi multisensoriali che uniscono lo spettacolo dal vivo a visite guidate tra i tesori della Magna Grecia e raffinati aperitivi nell’incantevole cornice del Chiostro degli Alcantarini.

Un dialogo tra archeologia e musica nel cuore del Chiostro degli Alcantarini

La direttrice del MArTA, Stella Falzone, sottolinea come il museo sia in costante rinnovamento, cercando sempre nuove armonie per far dialogare le collezioni millenarie con la sensibilità contemporanea. Il cartellone di quest’anno, curato dalla direzione artistica di Maurizio Lomartire, spazia con estrema libertà tra generi e suggestioni, passando dalle leggendarie ballate dei Led Zeppelin alle sacralità del barocco, fino ad arrivare alle radici popolari della cucina pugliese. Come spiegato da Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, l’iniziativa è l’esempio perfetto di come “fare sistema” a Taranto, mettendo in relazione il patrimonio archeologico con l’arte performativa per valorizzare l’identità del territorio.

Amanda Sandrelli, Ettore Bassi e le grandi voci narranti per Un anno di Concerti al MarTA

La forza della rassegna Un anno di concerti al MarTA risiede anche nella qualità dei suoi protagonisti, che presteranno voce e anima a storie indimenticabili tra le mura del museo. Il 22 marzo sarà Paolo Sassanelli a incantare il pubblico con “Sono nato con la bocca aperta”, un intreccio di ricordi e sapori della memoria culinaria pugliese. Il 26 aprile le atmosfere si faranno più intense con Ettore Bassi, che guiderà gli spettatori tra le milongas di “Historias de Tango”. Uno dei momenti più attesi è fissato per il 31 maggio, quando Amanda Sandrelli narrerà “Le avventure di Pinocchio” accompagnata da musiche originali, regalando una nuova prospettiva al capolavoro di Collodi in un contesto così ricco di storia.

Storia, memoria e spiritualità: il programma di Un anno di concerti al MArTA

La rassegna proseguirà con appuntamenti carichi di significato civile e poetico. Il 18 ottobre Stefano Valanzuolo racconterà “La musica miracolosa”, portando in scena la toccante storia del pianista del ghetto di Varsavia, mentre il 15 novembre sarà dedicato all’ironia e alla profondità del mondo di Belli con Stefano Messina. Il ricco cartellone include anche omaggi al genio di Eduardo De Filippo, percorsi dedicati al tema delle migrazioni e momenti di profonda spiritualità con concerti gospel e polifonie tra Rinascimento e Barocco. Ogni domenica in concerto diventerà così un’occasione unica per riscoprire il MArTA non come un luogo statico, ma come un palcoscenico vivo dove la parola e il suono ridanno voce ai secoli.

Come partecipare e vivere l’esperienza multisensoriale al museo

Per vivere appieno l’esperienza di “Domeniche in concerto”, che fonde archeologia, musica e convivialità, è consigliata la prenotazione per i singoli eventi che inizieranno il 18 gennaio. La formula che prevede la visita guidata seguita dal concerto e dall’aperitivo nel chiostro rappresenta un unicum nel panorama pugliese, offrendo ai turisti e ai tarantini un modo nuovo e coinvolgente di abitare il museo. Informazioni su biglietti e abbonamenti per l’intera stagione di Un anno di concerti al MarTA 2026 sono disponibili presso i canali ufficiali dell’Orchestra della Magna Grecia e del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, simboli di una città che scommette sulla bellezza per raccontarsi al mondo.