Domenico Modugno lo cantava nell’ormai lontano 1958: il mare di Puglia è ‘blu dipinto di blu’. Su questa affermazione, sebbene siano passati alcuni anni, nessuno sembra aver mai avuto da ridire. Le coste della regione, infatti, sono caratterizzate da scorci incredibilmente pittoreschi, la cui magia è in parte costituita dalle acque limpide e cristalline sia dell’Adriatico che dello Ionio.

Scoprire qual è il mare più bello di Puglia, dopotutto, è davvero difficile: ogni piccolo scoglio, insenatura o baia è in grado di donare dei bagni assolutamente indimenticabili e caratterizzati dal mare turchese. Da anni, infatti, varie località del Tacco d’Italia ritengono di avere le acque più pulite di tutta la regione.

Se si volesse, a fatica, rispondere alla domanda che i turisti desiderosi di trascorrere una giornata o una vacanza al mare si pongono, tuttavia, si potrebbe azzardare una lista, assolutamente soggettiva, dei luoghi nei quali il blu è più dipinto di blu.

Il mare più bello di Puglia

Gargano

Le acque a ridosso del promontorio del Gargano sono state ampiamente riconosciute come particolarmente belle e limpide. Tra queste sicuramente imperdibili sono le Isole Tremiti, Mattinata, Rodi Garganico, Vieste e Vico del Gargano. Altre località, come Zapponeta e Peschici (entrambe Bandiere Blu 2019) non deluderanno le aspettative.

Bari e Bat

Anche la costa della Puglia centrale non è da meno: un refrigerante bagno nelle acque di Margherita di Savoia, Bisceglie, Monopoli e Polignano a Mare soddisferà la propria voglia di scovare il mare più bello. Spesso, infatti, si tende erroneamente a pensare che per godere dell’acqua turchese bisogna recarsi solamente in Salento o sul Gargano. Anche la zona centrale, come tutta la restante regione, merita di essere conosciuta e apprezzata.

Salento adriatico

Nel Salento Adriatico c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta: particolarmente meritevoli di una visita sono però le acque di Otranto, Porto Selvaggio, Cala dell’Acquaviva e Porto Badisco.

Salento ionico

Dopo aver conosciuto le migliori espressioni dell’Adriatico, passiamo ora a quelle delle acque dello Ionio. Imperdibile è un bagno nel mare di Pulsano, così come quello di Punta della Suina, Gallipoli e Torre Suda.

Secondo voi, invece, qual è il mare più bello di Puglia?