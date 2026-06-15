Estate in Salute Margherita di Savoia: visite gratuite in spiaggia

MARGHERITA DI SAVOIA – Chi l’ha detto che in spiaggia si vada solo per prendere il sole? A Margherita di Savoia la stagione balneare si apre nel segno del benessere e della prevenzione a chilometro zero. È partita domenica la campagna di prevenzione sanitaria di prossimità Estate in Salute Margherita di Savoia, un progetto fortemente voluto dall’Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia (A.S.BA.) in stretta sinergia con la Asl Bt, attraverso il prezioso lavoro del Distretto Socio-Sanitario n.1 guidato dal dottor Domenico Antonelli, con il patrocinio della Città di Margherita di Savoia e la partecipazione attiva dell’associazione Margherita Cammina. L’obiettivo dell’iniziativa è tanto semplice quanto rivoluzionario: portare la sanità direttamente tra la gente, convertendo i lidi del celebre litorale pugliese in veri e propri presidi di educazione alla salute e prevenzione gratuiti e accessibili a tutti.

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Medici in spiaggia: visite e consulti gratuiti senza prenotazione

Per tutta la stagione estiva, residenti e turisti avranno la straordinaria opportunità di usufruire, in modo totalmente gratuito e senza alcun bisogno di prenotazione, di consulenze e visite specialistiche direttamente all’interno degli stabilimenti balneari che hanno aderito con entusiasmo al progetto. Il servizio metterà a disposizione dei bagnanti un’equipe di professionisti altamente qualificati tra cui Dermatologi (fondamentali per la corretta esposizione al sole), Cardiologi, Pediatri e Medici di medicina generale.

Accanto ai controlli strettamente medici, Estate in Salute Margherita di Savoia proporrà una ricca serie di attività collaterali. Momenti dedicati alla promozione di corretti stili di vita, attività motorie all’aria aperta, laboratori interattivi e iniziative di educazione sanitaria, per dimostrare che prendersi cura di sé può essere anche piacevole e stimolante.

Estate in Salute a Margherita di Savoia: il calendario completo degli appuntamenti

Il progetto Estate in Salute Margherita di Savoia, una delle più virtuose espressioni di medicina territoriale portate avanti dall’Asl Bt, proseguirà per i prossimi mesi alternando weekend e domeniche speciali. Ecco tutte le date da segnare in agenda per non perdere i prossimi presidi per le visite gratuite in spiaggia.

Giugno : Sabato 27 e domenica 28.

: Sabato 27 e domenica 28. Luglio : Sabato 4 e domenica 5, Sabato 11 e domenica 12, Domenica 19 e Domenica 26.

: Sabato 4 e domenica 5, Sabato 11 e domenica 12, Domenica 19 e Domenica 26. Agosto: Sabato 1, Domenica 9, Sabato 22 e domenica 23.

La straordinaria collaborazione tra le istituzioni comunali, gli operatori sanitari, il mondo dell’associazionismo e le imprese turistiche locali mette in luce una visione moderna del territorio, dove la salute diventa un valore collettivo da tutelare. Da oggi, a Margherita di Savoia, il mare fa bene due volte.

Per saperne di più, scarica qui la locandina ufficiale dell’iniziativa.