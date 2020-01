Il quartiere delle ceramiche di Grottaglie è presente nella parte bassa del paese, e tra le sue vie accoglie numerose botteghe di artigiani intenti nella produzione di questi tipici oggetti in terracotta.

Grottaglie, dopotutto, è conosciuta in tutto il mondo proprio per merito delle sue realizzazioni prestigiose, che si rendono possibili per merito delle cave circostanti ricche di argilla.

Il fervore delle realizzazioni in ceramica è tutto concentrato tra le mura di questo quartiere, nel quale è possibile assistere alla vitalità dei vecchi laboratori artigianali che tutt’ora continuano a realizzare dei prodotti che vengono esportati in tutto il mondo.

Non distante dal Castello Episcopio e del Museo della Ceramica contenuto al suo interno, si passano in rassegna tutte le botteghe ceramiche, che, oltre ad essere scavate nella roccia, conservano ancora le antiche fornaci, ora soppiantate da più moderne tecniche di realizzazione.

Scopri di più su: Castello e Museo della Ceramica, storia e tradizioni di Grottaglie

La nascita della tradizione

La nascita di questa particolare tradizione di Grottaglie ha delle origini molto antiche, che appartengono direttamente al Medioevo e che ancora oggi si tramandano di generazione in generazione.

Ora, con il trascorrere degli anni e con l’ampliamento della città, questa tradizione si è mantenuta lungo la Gravina San Giorgio. I migliori ceramisti di Grottaglie, quindi, lavorano in questo quartiere.

Prodotti realizzati nel quartiere delle ceramiche

Ad essere particolarmente realizzati, inoltre, sono i prodotti della tradizione locale, i “Bianchi di Grottaglie” e la ceramica rustica.

Se i primi appartengono ad una produzione più elitaria che è caratterizzata dall’esaltazione della forma attraverso l’utilizzo del bianco, nel secondo caso vede l’esplosione dei colori giallo ocra, blu, verde e manganese. A questi ultimi appartengono i capasoni: dei contenitori utilizzati principalmente per contenere il vino.

Altre realizzazioni tipiche, inoltre, sono il galletto, i cavalieri e le pupe di ogni dimensione.

La particolarità e l’unicità del quartiere delle ceramiche di Grottaglie, per merito dei maestri bottegai e dei ceramisti, rende questo centro l’unico protetto dal marchio D.O.C ed inserito nell’elenco di altre 28 città della ceramica italiana per un’esperienza assolutamente da vivere.