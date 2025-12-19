Presepi in Ceramica: la nuova mostra permanente a Palazzo De Felice

GROTTAGLIE – Un nuovo, significativo, tassello si aggiunge al patrimonio culturale di Grottaglie, la rinomata città della ceramica. Lo scorso venerdì 12 dicembre, a Palazzo De Felice, è stata inaugurata la collezione museale civica nazionale “I Presepi”, un percorso espositivo permanente interamente dedicato ai Presepi in Ceramica. La raccolta è imponente. Oltre duecento le opere uniche esposte, frutto della creatività di maestri ceramisti italiani dagli anni Ottanta a oggi. La collezione, ospitata su due piani dello storico Palazzo De Felice in Piazza Santa Lucia, consente ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio tra storia, tradizione e inventiva artistica, con testimonianze che spaziano da Napoli a Caltagirone, da Faenza fino a Grottaglie stessa, patria di storici presepisti.

La collezione permanente dei Presepi in Ceramica: scrigno di storia e memoria

Ogni presepe racconta una storia diversa: si possono ammirare opere monoblocco, a figure mobili, decorate su piatti o modellate su pannelli. L’assessore alla Cultura, Raffaella Capriglia, ha sottolineato l’importanza del progetto: «Siamo orgogliosi di aver ideato e realizzato in tempi record questo progetto. Da oggi Grottaglie ospita una delle più grandi collezioni museali di presepi d’Italia, capace di raccontare cosa è stata e cosa è diventata l’arte ceramica legata alla Natività dal 1980 a oggi. Palazzo De Felice riapre al pubblico proprio con questa collezione permanente, pensata come un vero museo dei presepi».

Il sindaco Ciro D’Alò ha espresso grande emozione durante la cerimonia di apertura, definendo la collezione uno “scrigno della nostra cultura artistica” che rappresenta l’eredità storica della comunità: «È un viaggio emozionale, perché alcune opere riportano alla memoria ricordi d’infanzia e momenti vissuti con chi non c’è più… È un’eredità che come comunità raccogliamo oggi e che vogliamo custodire. Da qui parte un altro tassello della nostra identità, della nostra arte e della nostra bellezza».

Il percorso non celebra solo l’abilità degli artisti, ma anche i valori universali del Natale. La collezione dei Presepi in Ceramica include anche lavori realizzati dagli studenti e dai docenti del Liceo Calò, a testimonianza della continuità di una tradizione che educa e ispira le nuove generazioni.

Non solo permanente: la 46ª Mostra del Presepe al Castello Episcopio

Parallelamente all’inaugurazione del percorso permanente ospitato a Palazzo De Felice, prosegue anche l’appuntamento con la 46ª Mostra del Presepe “La sacra famiglia” al Castello Episcopio (Largo Immacolata). Questa rassegna raccoglie cinquanta opere di artisti italiani e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026. I due percorsi, sebbene distinti, offrono ai visitatori un’esperienza unica, accompagnati dagli operatori della Pro Loco Grottaglie e in collaborazione con CoopCulture.

Presepi in Ceramica | Orari di apertura

La collezione permanente dedicata ai Presepi in Ceramica di Palazzo De Felice sarà visitabile fino al 6 gennaio, dal martedì alla domenica, dalle 17:00 alle ore 21:00 (lunedì chiuso). Visite guidate per le scuole su prenotazione al numero 080 8910777. La 46ª Mostra del Presepe “La sacra famiglia” al Castello Episcopio di Grottaglie sarà invece aperta nei seguenti orari: