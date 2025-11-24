Giornate FAI per le Scuole: scoprire la Puglia con gli apprendisti ciceroni

Si alza il sipario su un’iniziativa che ogni anno si rinnova con grande successo, trasformando gli studenti in attori protagonisti della valorizzazione culturale: prendono il via oggi, lunedì 24 novembre 2025, le Giornate FAI per le Scuole, giunte alla loro XIV edizione. Promosse dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, queste giornate offrono alle istituzioni scolastiche un’opportunità unica e gratuita per esplorare tesori d’arte e natura della regione, spesso in luoghi solitamente inaccessibili al grande pubblico. L’evento si protrarrà per l’intera settimana, concludendosi sabato 29 novembre 2025.

Giornate FAI per le Scuole: il ruolo chiave degli apprendisti ciceroni

Ciò che rende speciali le Giornate FAI per le Scuole è la formula dell’accoglienza e della narrazione. Le visite non sono affidate a guide professionali, ma a studenti che assumono il ruolo di Apprendisti Ciceroni. Questi ragazzi e ragazze, formati dal FAI in collaborazione con i loro docenti, si mettono alla prova, studiando la storia e le peculiarità dei luoghi scelti e diventando i narratori del patrimonio culturale locale. Questo meccanismo di “educazione tra pari” non solo fornisce agli studenti competenze preziose in comunicazione e public speaking, ma soprattutto infonde in loro un profondo senso di responsabilità e appartenenza verso il patrimonio storico e artistico del proprio territorio. È un’esperienza che trasforma la semplice lezione di storia in un atto concreto di cittadinanza attiva e tutela.

Tra Morciano di Leuca e gli altri tesori nascosti della Puglia

L’edizione pugliese coinvolge ogni anno siti di grande interesse, spesso meno noti ma ricchi di storia. Tra i luoghi di maggiore suggestione, come testimoniato dall’immagine allegata, figura il Complesso di Leuca piccola, a Morciano di Leuca (LE), un esempio di architettura storica e spirituale che riassume il fascino della Puglia più autentica. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella missione del FAI: tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio d’arte e natura. Permettendo alle nuove generazioni di toccare con mano la bellezza e la fragilità dei beni culturali, si pone un fondamento solido per la tutela futura.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e al rispetto delle cose comuni, e dall’altro, far sì che le scuole diventino vere e proprie agenzie di contagio culturale, capaci di diffondere la passione per l’ambiente e la storia anche alle famiglie. Le scuole interessate a prendere parte a questo viaggio unico nel cuore della cultura pugliese possono trovare tutte le informazioni e le modalità di partecipazione consultando il sito ufficiale del FAI.