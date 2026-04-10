Giornata della Costa in Puglia: questa domenica fari aperti e altri eventi

BARI – Non è solo un confine geografico, ma l’anima stessa della nostra terra. Domenica 12 aprile la Puglia celebra ufficialmente la sua costa, un tesoro inestimabile che la Regione ha deciso di proteggere e valorizzare con una legge dedicata. Il presidente Antonio Decaro ha presentato ieri un programma ricchissimo per la Giornata della Costa in Puglia: un laboratorio a cielo aperto che coinvolge cittadini, studenti e turisti in un abbraccio collettivo al “mare nostrum”.

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Giornata della Costa in Puglia: fari aperti e simboli di legalità

Il cuore dell’edizione 2026 della Giornata della Costa in Puglia batte tra le onde e il vento con l’iniziativa Fari Aperti. Tra gli eventi più attesi c’è infatti l’apertura straordinaria dei giganti del mare. I fari di Bari, Manfredonia, Torre Canne, Otranto (Punta Palascia), Santa Maria di Leuca e San Vito apriranno le loro porte per raccontare storie di marinai e tempeste. Ma il simbolo più potente di questa giornata sarà il veliero Romeo. Un tempo nelle mani della criminalità organizzata, oggi questa imbarcazione viaggia da Taranto a Bari come vessillo di legalità e rinascita sociale con il tour “L’Essenza delle Diversità a gonfie vele”. Un messaggio chiaro: il mare pugliese è uno spazio di libertà e diritti per tutti.

Un mare senza barriere tra welfare e natura

La Giornata della Costa in Puglia non dimentica nessuno. Grazie al progetto C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile), il litorale diventa finalmente accessibile: ciclopasseggiate inclusive, yoga in riva al mare e persino vela e pesca senza barriere architettoniche. Per gli amanti dell’ecologia, inoltre, l’appuntamento è sulle spiagge di Mola di Bari, Polignano, Melendugno e Bisceglie per le giornate di pulizia collettiva. Per chi vuole vivere l’emozione della vita che rinasce in programma ci sono infine passeggiate didattiche nelle riserve naturali e il suggestivo rilascio in mare di esemplari di tartaruga Caretta Caretta, vere sentinelle della nostra biodiversità.

Giornata della Costa in Puglia: quattro aree per vivere il litorale

Le attività, che proseguiranno fino al 25 aprile, si dividono in quattro grandi temi per accontentare proprio tutti.

Ecologia e Legalità: per chi vuole sporcarsi le mani per il bene comune.

per chi vuole sporcarsi le mani per il bene comune. Welfare e Inclusione: per un mare che sia davvero di tutti, nessuno escluso.

per un mare che sia davvero di tutti, nessuno escluso. Identità e Storia: visite alle torri costiere come Torre Squillace e Torre Moline.

visite alle torri costiere come Torre Squillace e Torre Moline. Sport e Benessere: per rigenerarsi con il rumore delle onde.

“Spero che l’esempio della Puglia possa essere seguito da tutta Italia”, ha dichiarato Decaro. E noi siamo pronti a dimostrare che la nostra costa è molto più di una meta turistica: è il nostro orgoglio.