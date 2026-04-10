Giornata della Costa in Puglia: questa domenica fari aperti e altri eventi

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BARI – Non è solo un confine geografico, ma l’anima stessa della nostra terra. Domenica 12 aprile la Puglia celebra ufficialmente la sua costa, un tesoro inestimabile che la Regione ha deciso di proteggere e valorizzare con una legge dedicata. Il presidente Antonio Decaro ha presentato ieri un programma ricchissimo per la Giornata della Costa in Puglia: un laboratorio a cielo aperto che coinvolge cittadini, studenti e turisti in un abbraccio collettivo al “mare nostrum”.
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Il cuore dell’edizione 2026 della Giornata della Costa in Puglia batte tra le onde e il vento con l’iniziativa Fari Aperti. Tra gli eventi più attesi c’è infatti l’apertura straordinaria dei giganti del mare. I fari di Bari, Manfredonia, Torre Canne, Otranto (Punta Palascia), Santa Maria di Leuca e San Vito apriranno le loro porte per raccontare storie di marinai e tempeste. Ma il simbolo più potente di questa giornata sarà il veliero Romeo. Un tempo nelle mani della criminalità organizzata, oggi questa imbarcazione viaggia da Taranto a Bari come vessillo di legalità e rinascita sociale con il tour “L’Essenza delle Diversità a gonfie vele”. Un messaggio chiaro: il mare pugliese è uno spazio di libertà e diritti per tutti.
La Giornata della Costa in Puglia non dimentica nessuno. Grazie al progetto C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile), il litorale diventa finalmente accessibile: ciclopasseggiate inclusive, yoga in riva al mare e persino vela e pesca senza barriere architettoniche. Per gli amanti dell’ecologia, inoltre, l’appuntamento è sulle spiagge di Mola di Bari, Polignano, Melendugno e Bisceglie per le giornate di pulizia collettiva. Per chi vuole vivere l’emozione della vita che rinasce in programma ci sono infine passeggiate didattiche nelle riserve naturali e il suggestivo rilascio in mare di esemplari di tartaruga Caretta Caretta, vere sentinelle della nostra biodiversità.
Le attività, che proseguiranno fino al 25 aprile, si dividono in quattro grandi temi per accontentare proprio tutti.
“Spero che l’esempio della Puglia possa essere seguito da tutta Italia”, ha dichiarato Decaro. E noi siamo pronti a dimostrare che la nostra costa è molto più di una meta turistica: è il nostro orgoglio.
Data: 10 Apr 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.