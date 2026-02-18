Fratelli Tutti Insieme con Arte: grande successo al Teatro Petruzzelli

BARI – Grande successo la scorsa domenica per l’evento benefico “Fratelli Tutti – Insieme con arte” in favore dei bambini della Terra Santa. Un palcoscenico d’eccezione che ha visto la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo e il sostegno strategico della OSA Community.

Quando l’arte si spoglia della sua natura puramente estetica per farsi gesto concreto, il risultato è una testimonianza di civiltà che parte da Bari e arriva fino ai confini della Terra Santa. La prestigiosa cornice del Teatro Petruzzelli ha ospitato un’iniziativa nata dall’urgenza di rispondere all’emergenza umanitaria che colpisce i minori nelle zone di conflitto.

L’evento, promosso dal Commissariato di Terra Santa con l’Ufficio Comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise, ha trasformato il Teatro Petruzzelli di Bari in un ponte di fraternità, ribadendo un concetto fondamentale: la bellezza e la dignità sono diritti che vanno garantiti, soprattutto ai più piccoli.

Fratelli Tutti Insieme con Arte: un cast d’eccellenza al servizio della pace

Sotto la conduzione di Antonio Stornaiolo, la serata ha visto alternarsi sul palco protagonisti del calibro di Sergio Rubini, Al Bano, Violante Placido e Stefano Di Battista. Ogni artista ha donato la propria professionalità per trasformare la sensibilità in solidarietà, contribuendo a una raccolta fondi destinata a finanziare corridoi umanitari e cure mediche essenziali per i territori martoriati dal conflitto.

La visione di OSA Community: le parole di Mirco Gasparotto

Oltre al patrocinio delle istituzioni e di realtà associative storiche come il Rotary e l’Inner Wheel, l’evento “Fratelli Tutti – Insieme con arte” ha trovato un pilastro fondamentale nel mondo dell’imprenditoria locale. La rete di imprese OSA Community ha infatti risposto all’appello con un impegno diretto che va oltre la semplice sponsorizzazione, interpretando la responsabilità sociale non come un obbligo, ma come una missione collettiva.

A sottolineare il valore di questa partecipazione è stato Mirco Gasparotto, fondatore di OSA Community, che ha evidenziato come la forza del “fare” imprenditoriale debba necessariamente tradursi in sostegno verso chi non ha voce. Gasparotto ha rimarcato l’importanza di aver messo “faccia e cuore” in questo progetto, evidenziando che il ruolo dell’imprenditore moderno non si esaurisce nella creazione di valore economico, ma si realizza pienamente nella capacità di costruire ponti di speranza e nel contribuire attivamente a iniziative di pace e tutela dei diritti umani.

Fratelli Tutti Insieme con Arte: Bari, porta di speranza

L’iniziativa “Fratelli Tutti – Insieme con arte“, che ha goduto della media partnership di Radio Vaticana e Telenorba, ha confermato ancora una volta la vocazione internazionale di Bari. Sebbene i riflettori del Petruzzelli si siano spenti, l’eco di Fratelli Tutti continua a viaggiare. Grazie alla sinergia tra la spiritualità dei Frati Minori, il talento degli artisti e la concretezza d’intenti di realtà come la OSA Community, la Puglia ha dimostrato che la solidarietà può essere un’opera collettiva progettata ad arte per lasciare un segno tangibile nel futuro.