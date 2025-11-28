Frantoi Aperti 2025 in Puglia sulla Strada dell’Olio di Castel del Monte

Ritorna l’appuntamento più atteso per celebrare l’eccellenza olivicola pugliese: la XXIV edizione di Frantoi Aperti 2025. La manifestazione, promossa e organizzata dalla Strada dell’Olio di Castel del Monte, partirà oggi, 28 novembre, fino al 7 dicembre, offrendo un’immersione totale nei profumi e nei sapori dell’olio nuovo. L’evento ha l’obiettivo di promuovere le aziende olivicole e olearie presenti nei territori aderenti, trasformando i frantoi in luoghi di incontro per curiosi, appassionati, gastronauti e turisti, e valorizzando il lavoro della Strada dell’Olio di Castel del Monte.

Frantoi Aperti 2025: stasera l’anteprima a Bisceglie

La manifestazione prende il via ufficialmente oggi, venerdì 28 novembre, a Bisceglie. La suggestiva cornice di Casa Museo Giuliani ospiterà l’evento ANTEPRIMA IN MUSICA – Degustazioni e Chitarra, a cura dell’azienda agricola Liso. L’apertura straordinaria dei frantoi per le visite al pubblico è fissata invece per Domenica 30 Novembre. Sarà una giornata dedicata al gusto e all’olfatto: impossibile non riconoscere l’odore dell’olio nuovo, dal colore tipicamente verde e dal gusto intenso, che pizzica il palato e fa bene alla salute. Domenica sarà infatti possibile visitare i frantoi inseriti in programma ed effettuare degustazioni guidate, curate da esperti del settore. Un altro evento di spicco è previsto per venerdì 5 dicembre: Versi di Evo, organizzato presso la sede dell’azienda agricola Liso ad Andria. Un’iniziativa che unisce storia, scienza, gusto e poesia.

EVO&PIZZA: la novità gastronomica di Frantoi Aperti 2025

Una delle iniziative più apprezzate di questa edizione di Frantoi Aperti 2025 è la collaborazione con il settore ristorazione. La Strada dell’Olio di Castel del Monte prosegue nella sua missione di esaltare l’olio extravergine d’oliva nell’arte culinaria, lanciando l’iniziativa degli EVO&PIZZA. “Un’edizione che vede la partecipazione anche del settore ristorativo con gli EVO&PIZZA che ben si coniugano con il binomio cibo-olio. Un modo per valorizzare le diverse cultivar ed i blend in commercio,” — ha dichiarato il Presidente della Strada dell’Olio di Castel del Monte, Nunzio Liso. Le pizze speciali “Evo” potranno essere ordinate fino al 7 gennaio 2026 in pizzerie selezionate (a Trani, Andria, Bisceglie, Minervino Murge e Margherita di Savoia), alle quali è stato chiesto di creare abbinamenti unici che esaltino l’olio extravergine.

Le aziende della Strada dell’Olio di Castel del Monte

La manifestazione coinvolge aziende leader nel territorio. Tra i frantoi aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti 2025 figurano:

Agriturismo “Terre di Traiano”, Azienda agricola “Conte Spagnoletti Zeuli”, Oleificio Riforma Fondiaria “I Tre Campanili”, Olivicoltori Andriesi “COVAN”, Azienda agricola “Liso” e Agrolio srl di Andria;

la Coop. Lav. Pr. Ag. TERRA MAIORUM di Corato;

l’Azienda agricola biodinamica “Cefalicchio” di Canosa di Puglia;

l’Azienda Agricola “Oro di Trani” di Trani.

Per chi desidera un’esperienza organizzata, ArtTurism, partner della Strada dell’Olio di Castel del Monte, organizza il “Frantoi Aperti Tour”, con pullman in partenza da Bari per scoprire il patrimonio olivicolo, oleario e culturale del territorio. Infine, riparte il concorso fotografico “Scatti d’Olio”, con premiazione prevista ad agosto 2026. Per informazioni e dettagli sul programma è possibile contattare il recapito telefonico 392 6948919 o inviare una mail a comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it.

Scarica qui il programma ufficiale di Frantoi Aperti 2025.