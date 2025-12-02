Exploring Federico: fino al 6 gennaio al Palazzo Ducale di Andria

ANDRIA – Unire Medioevo e tecnologia immersiva, storia e futuro. Ieri, 1° dicembre, è stata inaugurata la mostra immersiva e multisensoriale che riporta in vita la figura complessa e visionaria di Federico II di Svevia: Exploring Federico. Sarà possibile visitarla fino al 6 gennaio 2026 al Palazzo Ducale di Andria (via Vaglio 17). L’iniziativa, promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Regione Puglia e Pugliapromozione, promette di essere l’evento culturale di punta delle festività nel cuore della BAT.

Exploring Federico: la luce del sapere al palazzo ducale

La mostra Exploring Federico non è una semplice esposizione di reperti, ma un’esperienza totale. La figura dello stupor mundi, l’imperatore che fu crocevia di culture e saperi, viene raccontata attraverso i cinque sensi, trasformando le sale rinascimentali del Palazzo Ducale di Andria in un laboratorio di emozioni. La vita e la visione di Federico II sono ripercorse attraverso:

Vista : architetture di luce e proiezioni che avvolgono le pareti con cromie calde, dialogando con la storia e l’ambiente circostante;

: architetture di luce e proiezioni che avvolgono le pareti con cromie calde, dialogando con la storia e l’ambiente circostante; Udito : paesaggi sonori che intrecciano laude medievali, timbri mediterranei e sound design contemporaneo, con la possibilità di assistere a live set in serate speciali;

: paesaggi sonori che intrecciano laude medievali, timbri mediterranei e sound design contemporaneo, con la possibilità di assistere a live set in serate speciali; Olfatto : fragranze studiate appositamente (resine, agrumi e macchia mediterranea) che evocano la Puglia d’inverno e mondi lontani, offrendo una percezione olfattiva del Medioevo;

: fragranze studiate appositamente (resine, agrumi e macchia mediterranea) che evocano la Puglia d’inverno e mondi lontani, offrendo una percezione olfattiva del Medioevo; Tatto : superfici tattili e installazioni interattive ispirate alla pietra e alle manifatture del tempo, invitando il visitatore a toccare e sentire il passato;

: superfici tattili e installazioni interattive ispirate alla pietra e alle manifatture del tempo, invitando il visitatore a toccare e sentire il passato; Gusto: corner tematici e degustazioni curate da partner locali, per assaporare la tradizione pugliese e valorizzare il binomio tra cibo e cultura.

Un Natale tra storia e innovazione al Palazzo Ducale di Andria

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa presso il Palazzo Ducale di Andria. La scelta del periodo natalizio, dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, non è casuale. Exploring Federico celebra un Natale di conoscenza e meraviglia, dove il Medioevo si rivela non come epoca oscura, ma come un tempo di grandi progressi, come la nascita delle università e l’invenzione di strumenti cruciali. La storia non è polvere da archivi, ma materia viva. Nelle sale dove si respira il passato, Federico II torna a parlarci non come una figura lontana e da studiare, ma come un sovrano illuminato che ha creduto nella forza della conoscenza e nel dialogo tra culture diverse. L’esperienza immersiva è la dimostrazione che l’innovazione tecnologica può ispirare il presente attraverso la memoria.

Exploring Federico | Informazioni utili per vivere l’experience

Hai tempo fino all’Epifania, 6 gennaio 2026, per varcare le soglie del Palazzo Ducale di Andria, con accesso dall’ingresso laterale in via Vaglio 17. La mostra è visitabile tutti i giorni, seguendo l’orario continuato del Palazzo Ducale: la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00 (ultimo ingresso alle ore 20:00). Il costo del biglietto intero è di € 8, con riduzioni a € 5 per i giovani under 25 e gli over 65. I bambini fino a 6 anni, invece, entrano gratuitamente. I ticket sono comodamente acquistabili sia online su Eventbrite sia direttamente alla biglietteria della mostra.

Scarica qui la locandina ufficiale.