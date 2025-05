Il Miglior insegnante italiano 2025 è un professore foggiano

ROMA – Foggia celebra l’eccellenza della scuola. Durante la cerimonia di premiazione svoltasi lo scorso 8 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, il prof. Alfonso Filippone, docente della Scuola Secondaria di I Grado “Ugo Foscolo” dell’I.C. Foscolo-Gabelli, è stato proclamato Miglior Insegnante Italiano 2025 nell’ambito del prestigioso premio Atlante – Italian Teacher Award.

Un premio per valorizzare l’insegnamento in Italia

Istituito nel 2018 da United Network in collaborazione con la Repubblica e Repubblica@Scuola, e in partnership con la Varkey Foundation, il premio Atlante nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro spesso invisibile ma essenziale degli insegnanti. Dal 2019 è diventato il partner ufficiale italiano del Global Teacher Prize, considerato il “Premio Nobel per l’insegnamento”. Il concorso mette in luce progetti innovativi, creativi e ad alto impatto sociale nelle scuole italiane, premiando chi, tra mille difficoltà, riesce a trasformare l’educazione in uno strumento di emancipazione e scoperta.

“Ogni studente è un talento”: il progetto vincente

Il prof. Filippone della Scuola Foscolo-Gabelli Foggia ha conquistato la giuria come Miglior insegnante italiano 2025 con un progetto che unisce didattica e ricerca, avvicinando gli studenti alla scienza e all’università. Grazie alla sua doppia esperienza come docente e dottorando, ha costruito una rete tra scuola e mondo accademico, coinvolgendo l’Università di Foggia e l’Università Telematica Pegaso, con il contributo dei professori Antonio Bevilacqua, Raffaele Di Fuccio e Maria Ermelinda De Carlo. I ragazzi sono diventati “piccoli ricercatori”, partecipando a studi pubblicati anche su riviste scientifiche internazionali: un’opportunità unica che dimostra quanto anche la scuola media possa essere un luogo di scoperta e crescita concreta. Sul palco, le parole del docente hanno emozionato tutti: “Ogni studente è unico e inimitabile. Il compito dell’insegnante è leggere le loro storie e tracciare un solco che li aiuti a scoprire sé stessi attraverso i propri talenti”.

Miglior insegnante italiano 2025: un premio che guarda oltre i confini

Oltre al riconoscimento, il premio come Miglior insegnante italiano 2025 porterà il prof. Filippone a New York per un viaggio formativo alla scoperta delle scuole più innovative degli Stati Uniti, insieme agli altri due vincitori delle categorie Scuola Primaria e Scuola Secondaria di II grado. Un traguardo che rende orgogliosa tutta la città di Foggia e l’intera Puglia, confermando che, anche nel Mezzogiorno, si coltivano eccellenze capaci di ispirare l’Italia intera.