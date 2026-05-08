VIESTE (FG) – C’è un filo invisibile che unisce le colonne della Grecia classica, le piazze d’Italia e il profilo bianco di Vieste. È l’immaginario mediterraneo di Giorgio de Chirico, che torna protagonista in Puglia con una mostra di respiro europeo dal titolo “Ritorno al Mediterraneo”, dal 23 maggio al 27 settembre 2026. La mostra di De Chirico a Vieste, curata scientificamente da Lorenzo Canova con la direzione artistica di Giuseppe Benvenuto, porta nel cuore del Gargano circa cinquanta capolavori tra oli, acquerelli e disegni provenienti dalla prestigiosa Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.

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De Chirico a Vieste: un viaggio tra mito, memoria e spiritualità

Il percorso espositivo con le opere di De Chirico a Vieste si snoda attraverso tre sezioni che raccontano l’evoluzione del “Pictor Optimus”. Cinquanta opere che celebrano il legame tra il mito, la storia e la Puglia. Si parte dal mare della pittura, con opere realizzate tra gli anni Quaranta e Sessanta in cui de Chirico dialoga con i grandi maestri del passato come Tiziano e Rubens, per poi approdare al mare della mente. In questa fase neometafisica, i celebri manichini e i Bagni Misteriosi trasformano il Mediterraneo in uno spazio interiore e simbolico. Particolarmente suggestiva è la sezione finale dedicata alla spiritualità, che rivela il legame tra de Chirico e Padre Pio: l’artista custodiva infatti un santino del Santo di Pietrelcina nel suo studio, stabilendo un dialogo ideale con il territorio garganico che oggi ospita le sue opere.

Vieste capitale della cultura mediterranea

Per la città di Vieste questo evento segna un traguardo ambizioso e rappresenta un motore di sviluppo che va ben oltre la stagione balneare. Come sottolineato dal Sindaco Giuseppe Nobiletti e dalle autorità regionali, ospitare de Chirico significa coniugare l’eccellenza artistica con la bellezza del paesaggio mediterraneo, rafforzando l’immagine della Puglia come destinazione culturale di altissimo livello. La mostra, dedicata alla memoria della storica dell’arte Jole de Sanna, restituisce alla pittura del Maestro il suo orizzonte naturale, in un luogo dove il passato e il presente continuano a incontrarsi davanti all’enigma del mare.

De Chirico a Vieste: orari di apertura al Museo Petrone

Per chi desidera visitare l’esposizione di De Chirico a Vieste presso il Museo Civico Archeologico Michele Petrone, le porte resteranno aperte dal martedì alla domenica con orari serali pensati per accogliere i visitatori nel clima suggestivo del crepuscolo. Nei mesi di maggio, giugno e settembre la mostra è visitabile dalle 18:00 alle 22:00, mentre nel picco dell’estate, a luglio e agosto, l’apertura si protrae fino alle 23:30. Il lunedì è previsto il giorno di chiusura settimanale.

Biglietti e modalità di accesso

L’accesso alla mostra nelle sale del Museo Petrone prevede un biglietto intero al costo di 10 euro, con una tariffa ridotta di 7 euro riservata ai residenti, agli over 65, agli studenti e ai gruppi. L’ingresso è invece gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone con disabilità. I titoli d’ingresso possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del museo oppure comodamente online attraverso il circuito Ciaotickets, garantendo a turisti e residenti un’esperienza culturale fluida e indimenticabile.

Scarica qui la locandina della mostra.



In copertina: dettaglio dell’opera Cavalli antichi ai piedi di un castello (1968, olio su tela, cm 100×76,5) di Giorgio De Chirico.