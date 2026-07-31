GALLIPOLI – Diciotto anni di emozioni, albe indimenticabili, grandi star e notti che hanno contribuito a rendere Gallipoli la capitale indiscussa della nightlife estiva europea. Domani, sabato 1° agosto, la Praja di Gallipoli celebra la sua “maggiore età” con un evento-evento da far tremare Baia Verde, trasformando un anniversario storico in un festival di musica, bellezza e spettacolo.

Dalla sua primissima stagione fino a oggi, la Praja non è stata un semplice club: è diventata il punto di riferimento del clubbing italiano, un palcoscenico iconico che in quasi due decenni ha ospitato il gotha del pop, dell’elettronica e della musica urban internazionale.

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Samira Lui e Albertino: una madrina da copertina e una consolle da leggenda

Per spegnere queste 18 candeline speciali, la Praja di Gallipoli ha allestito un cast d’eccezione capace di unire il fascino della TV italiana al mito della dance mondiale.

Samira Lui (madrina della serata): modella, conduttrice televisiva tra le più amate del piccolo schermo e volto seguitissimo di programmi cult della TV nazionale, come la rinata Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e dell’ultima edizione del Grande Fratello, sarà la madrina d’eccezione di questa notte di festa.

Albertino: direttore artistico di m2o e voce storica di Radio Deejay, l’uomo che attraverso trasmissioni mitiche come il Deejay Time ha educato intere generazioni alla musica da ballo. Un maestro della consolle che continua a connettere la storia del pop-elettronico con i trend del futuro.

Snap!: direttamente dalla Germania, il gruppo leggenda che tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 ha rivoluzionato l’Eurodance mondiale. Con oltre decine di milioni di dischi venduti, faranno esplodere la pista di Gallipoli con inni generazionali del calibro di “Rhythm Is a Dancer”, “The Power” e “Ooops Up”.

Praja di Gallipoli: 18 anni nel cuore dell’estate salentina

L’evento di domani sera rappresenta il coronamento di un percorso straordinario. In diciotto stagioni, la Praja di Gallipoli ha saputo evolversi mantenendo salda la propria identità: un club all’aperto all’avanguardia dove la passione per la musica incontra la magia delle notti estive della Puglia. Una storia d’amore tra la musica, il Salento e tutte le generazioni di giovani arrivati da ogni angolo d’Italia e d’Europa.

Praja di Gallipoli: info e biglietti

La serata di domani prenderà il via a partire dalla tarda serata presso la Praja di Gallipoli (Baia Verde). Vista la grandissima affluenza prevista è fortemente consigliata la prenotazione o l’acquisto della prevendita digitale, disponibili direttamente sul circuito ufficiale TicketSMS – Praja Gallipoli.

Scarica qui la locandina ufficiale.