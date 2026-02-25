BTM Italia 2026: la Fiera del Levante di Bari capitale turismo internazionale

BARI – Non è solo una fiera, è il motore che muove l’economia della bellezza. Si apre oggi a Bari BTM Italia 2026, l’evento sostenuto da Regione Puglia e Pugliapromozione che fino al 27 febbraio richiamerà migliaia di professionisti del settore. Il tema di quest’anno, “ri-genera”, lancia un messaggio chiaro: il turismo non è un prodotto statico, ma un processo vivo che deve evolversi per rispettare i territori e attrarre le nuove generazioni.

BTM Italia 2026: i numeri di un colosso in crescita

Dopo il successo delle 49.000 presenze dell’anno scorso, BTM si presenta quest’anno come un network globale con una forza d’impatto straordinaria. 545 espositori tra aziende, enti, istituzioni e 100 buyer internazionali già arrivati in Puglia per tour conoscitivi prima dell’apertura. Un incontro diretto tra chi produce accoglienza e chi la vende sui mercati mondiali.

Non solo mare: le novità del BTM Italia 2026

Il BTM Italia 2026: si articola in sezioni specializzate che toccano ogni sfumatura dell’offerta pugliese. Accanto ai pilastri come il BTM Gusto (enogastronomia) e il BTM Say Yes (wedding internazionale), quest’anno debuttano tre nuove aree strategiche.

Turismo Nautico: uno spazio interamente dedicato all’economia del mare, asset fondamentale per la nostra costa.

uno spazio interamente dedicato all’economia del mare, asset fondamentale per la nostra costa. B2B MICE: un focus sul turismo congressuale e dei grandi eventi, per destagionalizzare i flussi.

un focus sul turismo congressuale e dei grandi eventi, per destagionalizzare i flussi. Hotel 4.0: l’area dedicata all’innovazione tecnologica che sta rivoluzionando le nostre strutture ricettive.

Una crescita responsabile e duratura

Tra i momenti più attesi del BTM Italia 2026 alla fiera del Levante di Bari, l’intervento dell’architetto Stefano Boeri, che arricchirà il dibattito sulla sostenibilità e sulla trasformazione dei luoghi. L’obiettivo della manifestazione, come sottolineato dall’assessora Starace, è trasformare la promozione in relazioni stabili: l’identità pugliese diventa così un’opportunità di mercato concreta e duratura. BTM Italia non è solo una vetrina, ma una piattaforma dove si disegna la Puglia dei prossimi dieci anni: una regione competitiva, responsabile e pronta a parlare tutte le lingue del mondo.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.