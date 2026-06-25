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Il Libro Possibile 2026: questa sera a Vieste l’anteprima ufficiale con Drusilla Foer

Il Libro Possibile 2026: questa sera a Vieste l’anteprima ufficiale con Drusilla Foer

VIESTE (FG) – Il grande festival della cultura diffusa scalda i motori e sceglie la perla del Gargano per il suo attesissimo debutto estivo in terra pugliese. Questa sera, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice di piazza Marina Piccola a Vieste ospiterà l’anteprima ufficiale de Il Libro Possibile 2026. Protagonista assoluta della serata sarà Drusilla Foer, icona di eleganza, cultura e ironia, nata dalla sensibilità artistica del performer fiorentino Gianluca Gori e diventata un punto di riferimento nel panorama teatrale e nel dibattito pubblico sui diritti civili.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà presentato dal noto conduttore pugliese Mauro Pulpito e farà da apripista ufficiale al festival estivo diretto da Rosella Santoro. Sotto lo sfondo del faro viestano, lo show “Parla con Dru. Chiacchiere e canzoni” si consumerà nella forma di un incontro confidenziale, un’intervista-dialogo in cui l’artista si svelerà tra canzoni interpretate dal vivo, riflessioni profonde e battute sagaci, celebrando la libertà di essere se stessi.

Contenuto

“Discorso all’Umanità”: il tema e il ricco programma de Il Libro Possibile

L’anteprima di Vieste introduce il potente filo conduttore scelto per questo venticinquennale: “Discorso all’Umanità”, un chiaro omaggio al celebre appello finale del capolavoro di Charlie Chaplin Il grande dittatore. Una chiamata collettiva alla responsabilità, alla gentilezza e alla conoscenza per contrastare la paura attraverso la forza delle parole. Dopo la serata speciale con Drusilla Foer e l’esclusivo Opening Party a ritmo di musica elettronica con il dj internazionale Afrojack (previsto per venerdì 3 luglio alle 18:30), il festival entrerà nel vivo con le sue storiche tappe estive.

  • Polignano a Mare (8-11 luglio): quattro giornate che ospiteranno pilastri della cultura e dell’attualità come Roberto Saviano, Gianrico Carofiglio, Umberto Galimberti, Marco Travaglio, Carlo Cottarelli, Elsa Toffoli e lo scrittore internazionale Javier Castillo, insieme a oltre cento grandi nomi della saggistica e del giornalismo.
  • Vieste (21-25 luglio): cinque serate finali sul mare per abitare le piazze e trasformare i libri in uno strumento vivo di confronto e comunità.

Il Libro Possibile 2026: info, dettagli e logistica dell’evento

La partecipazione all’appuntamento di stasera de Il Libro Possibile 2026 a Vieste è completamente gratuita. Per scoprire il programma completo di tutte le tappe, conoscere l’elenco degli oltre 300 ospiti nazionali e internazionali e scaricare l’applicazione ufficiale della rassegna (disponibile per iOS e Android), è possibile consultare il sito web ufficiale della manifestazione.

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