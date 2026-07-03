ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) – L’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti compie un passo decisivo nel percorso di valorizzazione e sostegno del proprio personale. La Direzione Strategica dell’ospedale Miulli ha infatti sottoscritto, in pieno accordo con tutte le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza, un piano di welfare aziendale avanzato che si attesta come un modello d’eccellenza nel panorama sanitario pugliese e nazionale. L’iniziativa non solo punta a migliorare la qualità del lavoro all’interno della struttura, ma risponde in modo concreto alle attuali sfide della sanità, segnata dalla necessità di valorizzare e fidelizzare i professionisti del settore.

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Come funziona il modello welfare dell’ospedale Miulli: l’intero valore va ai lavoratori

L’accordo si fonda su un principio di assoluta trasparenza ed equità, garantendo l’accesso alle misure a tutti i dipendenti senza distinzioni. La vera novità di questo modello di welfare aziendale avanzato risiede nella gestione dei vantaggi economici: le economie fiscali e contributive generate dalla scelta del welfare non rimangono all’Ente, ma vengono interamente rimesse a disposizione del personale. Quando un dipendente decide di destinare una quota del proprio premio alla piattaforma, i risparmi prodotti si trasformano in ulteriore credito welfare da spendere in beni e servizi per sé e per la propria famiglia. La piattaforma è operativa da mercoledì scorso, 1° luglio, e consente di accedere a un paniere di servizi flessibili, dal supporto all’istruzione dei figli al tempo libero.

Sportello Salute e Benessere gratuito 7 giorni su 7

A integrazione del credito welfare, l’ospedale Miulli ha attivato uno Sportello Salute e Benessere totalmente gratuito per i lavoratori. Si tratta di un servizio assistenziale mirato a semplificare la gestione della vita quotidiana e familiare, che mette a disposizione un pediatra e un medico di medicina generale dedicati attivi 7 giorni su 7, nonché consulti specialistici gratuiti con psicologo e nutrizionista.

«La piattaforma welfare non è una misura isolata, – ha dichiarato Vincenzo Capogna, Direttore Amministrativo dell’ospedale Miulli, – ma una delle azioni con cui, come Direzione Strategica, stiamo intervenendo a sostegno del personale, nella consapevolezza che il benessere di chi opera nell’Ente si riflette direttamente sulla qualità dell’assistenza che offriamo ai cittadini».

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.