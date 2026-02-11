Disfida di Barletta 2026: questo venerdì lo spettacolo al Teatro Curci

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia BAT »
BARLETTA – Venerdì sera la città celebra il 523° anniversario della storica Disfida di Barletta. Uno spettacolo inedito al Teatro Curci farà da ponte tra le gesta del passato e le sfide del domani, con la conduzione di Renato Ciardo. Le bandiere e gli scudi araldici dei tredici cavalieri italiani sono pronti a sventolare ancora una volta tra le strade del borgo antico, ma il cuore delle celebrazioni quest’anno si terranno al Curci, ore 18:30, con lo spettacolo “Le sfide di ieri, la Disfida di domani”. Un evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, che promette di emozionare e far riflettere.
Sotto la regia di Francesco Gorgoglione lo spettacolo di quest’anno si sposta dal piano puramente rievocativo a quello sociale. In un mondo segnato da conflitti, la Disfida di Barletta viene reinterpretata come un duello metaforico per la tutela dell’esistenza e della pace tra i popoli. “Vogliamo porre l’attenzione sulle incertezze del presente”, spiega il regista, “trasformando la serata in un momento di comunione tra amministrazione, cittadini e le associazioni che da anni tengono vivo questo marchio identitario”.
A tenere le redini dello show dedicato alla Disfida di Barletta sarà l’energia travolgente di Renato Ciardo, affiancato da Lucia Dipaola. Il cartellone è un mix originale di tradizione e innovazione.
Durante la serata verranno consegnati attestati di merito ai gruppi storici e alle associazioni barlettane che, con il loro impegno artistico, hanno reso le scorse edizioni indimenticabili.
Per il Sindaco di Barletta la giornata di venerdì rappresenta un “ideale ponte tra il passato memorabile e un futuro di programmazione turistica”. Un concetto ribadito dall’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, che sottolinea come questo spettacolo alternativo e originale sia il giusto ringraziamento a chi ha reso grande la Disfida negli ultimi anni.
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Ecco i passaggi per non restare fuori.
Barletta è pronta a indossare l’armatura della cultura e della pace per il 253° anniversario della Disfida di Barletta. Ci vediamo al Teatro Curci!
