Disfida di Barletta 2026: questo venerdì lo spettacolo al Teatro Curci

BARLETTA – Venerdì sera la città celebra il 523° anniversario della storica Disfida di Barletta. Uno spettacolo inedito al Teatro Curci farà da ponte tra le gesta del passato e le sfide del domani, con la conduzione di Renato Ciardo. Le bandiere e gli scudi araldici dei tredici cavalieri italiani sono pronti a sventolare ancora una volta tra le strade del borgo antico, ma il cuore delle celebrazioni quest’anno si terranno al Curci, ore 18:30, con lo spettacolo “Le sfide di ieri, la Disfida di domani”. Un evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, che promette di emozionare e far riflettere.

Non solo storia: la Disfida di Barletta come inno alla pace

Sotto la regia di Francesco Gorgoglione lo spettacolo di quest’anno si sposta dal piano puramente rievocativo a quello sociale. In un mondo segnato da conflitti, la Disfida di Barletta viene reinterpretata come un duello metaforico per la tutela dell’esistenza e della pace tra i popoli. “Vogliamo porre l’attenzione sulle incertezze del presente”, spiega il regista, “trasformando la serata in un momento di comunione tra amministrazione, cittadini e le associazioni che da anni tengono vivo questo marchio identitario”.

Il programma della serata al Teatro Curci: dai podcast al balletto

A tenere le redini dello show dedicato alla Disfida di Barletta sarà l’energia travolgente di Renato Ciardo, affiancato da Lucia Dipaola. Il cartellone è un mix originale di tradizione e innovazione.

Pillole di Rievocazione : frammenti della storia che ci ha resi celebri nel mondo.

: frammenti della storia che ci ha resi celebri nel mondo. La Disfida in Podcast : un’esperienza sonora immersiva curata da Francesco Delvecchio e Ruggiero Disalvo.

: un’esperienza sonora immersiva curata da Francesco Delvecchio e Ruggiero Disalvo. Amor Cortese : un momento di alta danza con il Giovane Balletto Mediterraneo & Mauro de Candia.

: un momento di alta danza con il Giovane Balletto Mediterraneo & Mauro de Candia. Dj…sfida : l’energia della musica contemporanea che incontra il mito.

: l’energia della musica contemporanea che incontra il mito. Anteprima estiva: uno sguardo esclusivo su quella che sarà l’edizione della Disfida 2026 della prossima estate.

Durante la serata verranno consegnati attestati di merito ai gruppi storici e alle associazioni barlettane che, con il loro impegno artistico, hanno reso le scorse edizioni indimenticabili.

Per il Sindaco di Barletta la giornata di venerdì rappresenta un “ideale ponte tra il passato memorabile e un futuro di programmazione turistica”. Un concetto ribadito dall’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, che sottolinea come questo spettacolo alternativo e originale sia il giusto ringraziamento a chi ha reso grande la Disfida negli ultimi anni.

La Disfida di Barletta al Teatro Curci | Come partecipare

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Ecco i passaggi per non restare fuori.

Invia una mail a marcoaugusto.pedico@comune.barletta.bt.it (massimo 2 biglietti per richiesta).

Attendi conferma: solo chi riceverà la mail di risposta potrà accedere al teatro per il ritiro.

I biglietti vanno ritirati tassativamente entro domani, giovedì 12 febbraio presso il botteghino del Teatro Curci (orari 10:00-13:00 e 17:00-20:00) esibendo la conferma e un documento.

Barletta è pronta a indossare l’armatura della cultura e della pace per il 253° anniversario della Disfida di Barletta. Ci vediamo al Teatro Curci!

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.