Cura del Diabete Tipo 1: primato all'Ospedale Giovanni XXIII di Bari

Cura del Diabete Tipo 1: primato all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari

BARI – All’Ospedale Giovanni XXIII di Bari un ragazzo di 13 anni è diventato il primo paziente pediatrico del Sud Italia a ricevere il teplizumab, un farmaco di ultima generazione capace di “congelare” la progressione del diabete tipo 1 prima ancora che i sintomi si manifestino. La notizia, resa nota oggi dall’azienda ospedaliera, apre una nuova era per la diabetologia pediatrica regionale, mettendo Bari al centro della mappa dell’innovazione medica internazionale.

Un risultato straordinario nella cura del diabete tipo 1: stop all’insulina

I dati a quattro mesi dalla fine del trattamento parlano chiaro. L’equipe multidisciplinare guidata dalle dottoresse Elvira Piccinno e Antonella Lonero ha monitorato il giovane paziente riscontrando eccellenti risultati.

  • Normoglicemia stabile: i livelli di zucchero nel sangue sono tornati nella norma;
  • Addio insulina: al momento non è necessaria alcuna terapia insulinica esterna.
  • Funzione pancreatica preservata: il pancreas del ragazzo continua a produrre insulina autonomamente.

Questi parametri indicano che il processo autoimmune, che normalmente distrugge le cellule del pancreas, è stato rallentato in modo significativo, posticipando la fase acuta del diabete tipo 1.

Diabete tipo 1: l’importanza dello screening e della prevenzione

Tutto è iniziato quasi per caso, grazie a un riscontro di emoglobina glicata ai limiti della norma durante controlli di routine. Da lì, l’accesso all’ambulatorio di Diabetologia del reparto di Malattie Metaboliche ha permesso di intercettare la malattia nella sua fase “silenziosa”.

“Un lavoro di squadra che ha garantito sicurezza e umanizzazione delle cure”, hanno spiegato i medici. Un impegno confermato anche dalla famiglia del tredicenne, che in una commovente lettera ha ringraziato la struttura per aver accompagnato il ragazzo in ogni fase di questo percorso articolato e delicato.

Puglia: hub della medicina del futuro

Questo caso dimostra come la sanità pugliese sia pronta ad accogliere le sfide della medicina personalizzata. La somministrazione del farmaco contro il diabete tipo 1 è stata ben tollerata e il successo ottenuto all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari funge ora da apripista per altri potenziali trattamenti preventivi. La Puglia non è solo terra di accoglienza e bellezza, ma anche luogo di ricerca e cura, dove la tecnologia più avanzata si mette al servizio della vita e del futuro dei nostri ragazzi.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.

