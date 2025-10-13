Conversazioni sul Futuro: tante idee per il futuro a Lecce

LECCE – Il futuro è alle porte e il Salento è pronto ad accoglierlo. Si è tenuta sabato scorso presso la Libreria Liberrima la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione di Conversazioni sul Futuro, confermando il festival come uno degli appuntamenti culturali più densi e ambiziosi del panorama pugliese. L’evento, promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore con la direzione di Gabriella Morelli, è pronto ad aprire i battenti questo mercoledì (15 ottobre) e a trasformare Lecce in un crocevia internazionale. Saranno cinque giorni fitti di appuntamenti — oltre 90 — con un parterre di circa 160 ospiti italiani e stranieri pronti a interrogare il contemporaneo e a discutere idee per il futuro a Lecce.

Dal dibattito globale al benessere locale

Il programma di Conversazioni sul Futuro 2025 spazia dalla geopolitica alla salute, garantendo un’analisi a 360 gradi delle sfide del nostro tempo: giustizia e geopolitica internazionale (con il Premio Pulitzer Nathan Thrall, tra molti altri), salute e socialità (in collaborazione con l’ASL di Lecce), ambiente e clima (con il CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici).

Conversazioni sul Futuro: l’intreccio tra arte, scienza e società

Conversazioni sul Futuro si distingue per la sua capacità di unire il rigore scientifico e l’analisi politica con la cultura e l’arte. Tra le anteprime di mercoledì ci saranno il giornalista Luca De Biase e lo scrittore e regista Gabriele Del Grande con il monologo multimediale sulle migrazioni. L’autore Oscar Farinetti presenterà il suo primo romanzo, mentre un’intera serata sarà dedicata a celebrare l’eredità di Pier Paolo Pasolini con musica, letture e podcast. Il programma guarda anche al mondo dell’infanzia e della scuola attraverso la sezione Edu_Care e celebra l’attivismo con l’inaugurazione della mostra fotografica di Amnesty International Italia, in occasione del 50° anniversario della sezione italiana.

Conversazioni sul Futuro: cinque giorni nel cuore di Lecce

La dodicesima edizione si svilupperà in una fitta rete di luoghi iconici della città, tra cui la Libreria Liberrima, Officine Cantelmo, il DB D’Essai, il Castello Carlo V e il Complesso degli Agostiniani, creando una sinergia diffusa. L’appuntamento con le idee per il futuro a Lecce è dal 15 al 19 ottobre. Un’occasione da non perdere per interrogare le sfide del presente e prepararsi a quelle che verranno. Per il programma completo, le sedi e gli orari di tutti gli appuntamenti visita il sito ufficiale di Conversazioni sul Futuro.