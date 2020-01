“Tolo Tolo”, nel film di Checco Zalone c’è Torre Guaceto

Il film record di incassi del pugliese Luca Medici, da tutti conosciuto come Checco Zalone, vede la Riserva Naturale Marina di Torre Guaceto come protagonista di alcune scene.

Tolo Tolo, il lungometraggio che tratta il tema della migrazione, vede la riserva brindisina come teatro di alcuni spezzoni nei quali si vedono uno sbarco e il conseguente smistamento dei migranti non appena approdati a bordo di imbarcazioni fatiscenti. Le riprese, avvenute lo scorso giugno 2019, hanno riguardato sia Medici, al debutto della sua prima regia, che tutto il cast, costituito da altri attori professionisti, una decina di comparse e la sua nutrita troupe.

Torre Guaceto nei panni di un paese arabo

Le bellezze di Torre Guaceto, dunque, sono mostrate all’interno del film vestendo però i panni di un paese arabo. Come noto, tuttavia, questa non è la prima volta che la Riserva viene mostrata sul grande schermo. Sia numerosi registi che cantanti l’hanno raggiunta per ambientare in questa località i propri lavori. Basti pensare, infatti, che solamente durante l’ultima estate sono stati allestiti due set cinematografici e uno per la pubblicità di una nota azienda di telefonia.

Importante meta costiera italiana

La riserva di Torre Guaceto, dunque, si conferma una delle mete costiere italiane che vengono predilette da chi opera per il cinema e per chi desidera ambientazioni incontaminate. Come ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino, il fatto di essere ancora una volta nelle sale cinematografiche non può che rendere orgogliosi.

Il segreto di questo (meritato) successo? Stando alle parole di Tarantino è da ritrovarsi sia nel modo in cui Torre Guaceto viene mostrata che per tutti quei messaggi di sostenibilità a nuovi visitatori ma non solo.