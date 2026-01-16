Carnevale di Putignano: il programma completo dei Giganti di Cartapesta

PUTIGNANO – La Puglia si riprende il trono dell’allegria e della satira con la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, una manifestazione che per storia e maestosità siede di diritto nell’olimpo dei grandi carnevali italiani accanto a Venezia, Viareggio e Cento. A partire da domani, sabato 17 gennaio, fino al 17 febbraio 2026 Putignano si trasforma in un palcoscenico vibrante dove il “Paradosso” diventa il filo conduttore di oltre cento appuntamenti. È il Carnevale più antico d’Europa che si rinnova, mescolando i riti ancestrali delle sue origini con una programmazione contemporanea che parla il linguaggio dei grandi festival internazionali.

Il cuore dell’evento batte lungo il corso principale con le quattro spettacolari sfilate dei Giganti di Cartapesta, opere d’arte che nulla hanno da invidiare alle costruzioni viareggine per complessità e satira. Si parte il pomeriggio di domenica 1 febbraio per poi passare alla suggestiva parata notturna di sabato 7 febbraio, avvolta dalla magia delle luci. La festa continua la mattina di domenica 15 febbraio e si conclude nel tripudio del Martedì Grasso, il 17 febbraio, con l’ultima sfilata serale che precede i riti di purificazione. Ogni carro è un capolavoro di ingegneria e poesia visiva, frutto del sapiente lavoro dei maestri cartapestai che quest’anno hanno saputo interpretare le contraddizioni del nostro tempo con una maestria che incanta visitatori da tutto il mondo.

BigMama, Nina Zilli e i grandi concerti sul palco del Carnevale di Putignano

L’edizione 2026 del Carnevale di Putignano segna anche un ritorno romantico al passato con la riapertura del Teatro Comunale, svuotato dalle poltrone per tornare a essere, come negli anni ’50, una grandiosa pista da ballo. In questo spazio ritrovato si alterneranno veglioncini per bambini e serate disco, mentre le piazze della città accoglieranno una colonna sonora d’eccezione che mette Putignano al centro del panorama musicale italiano. La graffiante Nina Zilli aprirà le danze il primo febbraio, seguita dall’energia travolgente di BigMama e dal rap di Madman il 7 febbraio. Il programma musicale prosegue con i ritmi viscerali del Canzoniere Grecanico Salentino il 15 febbraio e le serenate romantiche di Renzo Rubino previste per il giorno di San Valentino.

I riti della tradizione e i giovedì satirici tra fede e folklore

Putignano è soprattutto comunità e conservazione di riti millenari che precedono persino il Carnevale di Venezia. Il calendario è scandito dai celebri Giovedì satirici dedicati alle diverse categorie sociali, dalle vedove ai pazzi, fino ai famigerati “cornuti”, che portano nelle strade il suono dei tamburelli e della pizzica. Momenti di profonda identità come la Festa dell’Orso il 2 febbraio e il grande pranzo di comunità dell’8 febbraio, con una tavolata da record che attraverserà il centro storico, rendono questa festa un’esperienza collettiva unica. Tutto si chiude la notte del 17 febbraio con la Campana dei Maccheroni e il rogo purificatorio del maiale, un rito che segna il passaggio dall’eccesso alla penitenza quaresimale.

Biglietti e informazioni utili per il Carnevale di Putignano

Per assicurarsi un posto in prima fila dinanzi ai carri monumentali, la Fondazione ha previsto diverse soluzioni che premiano chi sceglie il digitale. L’acquisto online sul sito ufficiale garantisce infatti il prezzo più vantaggioso, con il biglietto giornaliero a 16 euro, che sale a 17 euro per chi paga con POS e a 18 euro per chi preferisce i contanti al botteghino. I giovanissimi tra gli 11 e i 14 anni godono di una tariffa ridotta a 5 euro (6 euro in contanti), mentre per tutti i bambini fino ai 10 anni l’ingresso è completamente gratuito. Una promozione speciale è dedicata ai residenti a Putignano, che possono abbonarsi a tutte le sfilate con soli 5 euro, mentre per i turisti l’abbonamento completo costa 30 euro online e 31 euro in contanti.

I biglietti sono disponibili anche presso l’infopoint di via Matteotti 6, aperto tutti i giorni. Per chi invece desidera partecipare agli eventi esclusivi all’interno del Teatro Comunale, l’ingresso è gratuito ma con l’obbligo di prenotazione anticipata sul portale del Carnevale a partire dal 17 gennaio. Scegliere l’acquisto online non solo permette di risparmiare, ma offre anche la possibilità di optare per il “biglietto flessibile” a 19 euro, ideale per chi vuole decidere all’ultimo momento a quale delle quattro parate partecipare.