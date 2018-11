Carabinieri, continuano le lezioni di Legalità per le scuole pugliesi

L’Arma dei Carabinieri sta regalando in questo periodo speciali lezioni di legalità nella provincia di Lecce, grazie all’iniziativa della Compagnia di Tricase, toccando temi importanti di educazione civica e civile. L’ultimo speciale al riguardo si è tenuto nel corso di questa settimana all’interno dell’istituto secondario di primo grado di Salve e rientra nel percorso globale nazionale riguardante il progetto Cultura della Legalità. Con l’introduzione della vice dirigente Viviana Greco è toccato al capitano Alessandro Riglietti, comandante della compagnia di Tricase e al luogotenente Tersigio Zezza, comandante della Stazione I di Salve, che hanno condotto, insieme agli studenti appartenenti alle classi seconde e terze, un dialogo costruttivo riguardante il concetto di legalità.

Gli argomenti

Argomenti privilegiati della conversazione condotta dall’Arma dei Carabinieri sono stati il mondo delle sostanze stupefacenti e a base alcolica, passando poi per quelle che sono le più basilari norme del Codice della Strada e per il più salubre comportamento da tenere nell’universo dei Social Network, da considerare come ruoli ormai reali e controparti del mondo più concreto, e della possibilità di incorrere in cyberbullismo o pedopornografia. Le lezioni tenute dai due carabinieri presenti hanno sottolineato l’importanza dell’intervento, ricordando come sia sempre bene non restare mai indifferenti dinanzi determinate situazioni, passando inoltre a ribadire il valore del dialogo con le istituzioni e quanto sia importante la prevenzione di situazioni di grave pericolo, arginandole e allontanandole soprattutto attraverso una più profonda consapevolezza della realtà.

I carabinieri e le istituzioni

Le istituzioni si pongono qui in un ruolo chiave per combattere certi comportamenti dannosi moderni, affiancandosi alle famiglie che si trovano sempre più spiazzate da alcune problematiche. Una fondamentale lezione di educazione civica e di legalità che dopo Salve coinvolgerà anche altri comuni, nel prossimo periodo, il tutto come parte del macro progetto dell’Arma dei Carabinieri dal titolo Cultura della Legalità e che sta attualmente ottenendo un grande riscontro dai ragazzi.