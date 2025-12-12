Canosa Presepi 2025: da domenica la Mostra del Presepio Artigianale

CANOSA DI PUGLIA – Il Natale è alle porte e con esso torna una delle tradizioni più longeve e amate del nostro territorio: Canosa Presepi 2025. La Mostra del Presepio Artigianale di Canosa di Puglia giunge quest’anno alla sua 27ª edizione e aprirà le sue porte questa domenica, 14 dicembre, per accompagnare visitatori e appassionati fino all’Epifania. L’esposizione, organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Canosa di Puglia, sarà ospitata nel suggestivo Androne di Palazzo De Muro Fiocco, nel cuore del centro storico, in Piazza della Repubblica. Un luogo che, per oltre un mese, si trasformerà nel fulcro della creatività artigianale per la rassegna Canosa Presepi 2025.

Canosa Presepi 2025: la tradizione incontra la storia

L’edizione di Canosa Presepi 2025 assume un significato storico e spirituale ancora più profondo. Quest’anno, infatti, si celebrano gli 800 anni dal primo presepio realizzato da San Francesco d’Assisi nella notte di Natale del 1223 a Greccio. La rassegna canosina non è solo un’esposizione, ma un “volenteroso servizio alla comunità per la cultura nel tramandare la tradizione del presepe”, offrendo un omaggio tangibile all’episodio di Greccio che ha avviato questa antichissima e universale usanza cristiana.

L’arte presepiale: dalla passione al capolavoro

Alla Mostra del Presepio Artigianale di Canosa di Puglia i visitatori potranno ammirare una vasta serie di presepi realizzati con vari materiali da valenti artigiani e artisti. Dalle scenografie più elaborate a quelle in miniatura, ogni opera esposta racconta una storia di passione, pazienza e dedizione. I presepi in mostra sono il frutto di una tradizione tramandata e reinventata, dimostrando la vitalità dell’arte presepiale nella comunità canosina. L’allestimento a Palazzo De Muro Fiocco aggiunge un fascino particolare all’evento, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva tra arte, storia e spirito natalizio.

Canosa Presepi 2025: orari e informazioni utili

La Mostra del Presepio Artigianale Canosa Presepi 2025 è un’occasione da non perdere per famiglie, turisti, collezionisti. L’ingresso è totalmente gratuito. La mostra aprirà questa domenica alle ore 10 e poi seguirà i seguenti orari. Nei giorni feriali 17:30 e 20:00 e durante i festivi 11:00-12:30 / 17:30-20:30. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 377 150 4010 o visitare il sito ufficiale di Canosa Presepi. Un invito a celebrare insieme il Natale e gli 800 anni del presepe, immergendosi nella bellezza artigianale e nella profonda spiritualità che la Mostra del Presepio Artigianale ti saprà regalare.