È pronta a partire la nuova edizione del Bif&st – Bari International Film Festival, uno dei più importanti eventi cinematografici italiani conosciuto per l’alta qualità del suo comparto artistico e grazie all’elevato valore culturale offerto. In otto edizioni sono stati ben 75mila gli spettatori annui, 300 gli eventi condensati in 8 giorni durante lo scorso 2017, capaci di attirare migliaia di appassionati. In questo 2018 il festival è previsto dal 21 al 28 aprile.

Sede principale è come ogni anno il Teatro Petruzzelli e la presidentessa sarà Margarethe von Trotta, come sempre dalla scomparsa del precedente presidente, il regista Ettore Scola, attualmente presidente onorario. Oltre al prestigioso teatro barese saranno coinvolte altre 12 sale cittadine, il tutto promosso dalla Regione Puglia con la Collaborazione del Comune di Bari e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Nel corso degli anni sono stati conferiti diversi “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence” a figure giudicate capaci di illuminare il mondo del cinema con il loro supporto artistico, personaggi di caratura nazionale e internazionale che hanno successivamente tenuto una Master Class per un pubblico ogni volta di 1400 persone presso il Teatro Petruzzelli.

Il festival è apprezzato non solo dal pubblico ma anche dalla critica: ogni anno, durante il Bif&st, l’International Federation of Film Critics (FIPRESCI) tiene la sua Assemblea Generale a Bari. Durante la manifestazione giungono ogni anno in città oltre 150 giornalisti nazionali e 50 internazionali esperti del mondo della cinematografia e dell’arte.

Sono 12 i film presentati in anteprima internazionale provenienti da ogni parte del globo davanti ad una giuria composta da 30 spettatori selezionati e ad una personalità del cinema che assegnerà i premi per il miglior regista, miglior attore protagonista, migliore attrice protagonista. Ogni giorno alle ore 11:00 otto grandi artisti cinematografici, al termine della proiezione di un loro film, terranno una Lezione di Cinema e sarà loro conferito il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, riproduzione in platino del celebre profilo di Fellini disegnato da Ettore Scola, logo del Bif&st.

Ogni sera dal 21 al 28 aprile saranno conferiti diversi premi al Teatro Petruzzelli, alle ore 17 i vari vincitori parteciperanno ad un focus con Franco Montini presso il Circolo Barion e in seguito i loro film saranno proiettati al Multicinema Galleria.

Il Bif&st è un festival di portata internazionale che presenta senza sosta una serie di eventi in tutta la città di Bari, un sogno per gli appassionati del cinema e una grande occasione per tutti i curiosi. L’evento completo del ricco programma di questo 2018 è disponibile sul sito ufficiale dedicato al Bif&st. Finora sono stati annunciati due eventi speciali con Bernardo Bertolucci e Giuseppe Tornatore e le versioni restaurate dei loro “Ultimo Tango a Parigi” e “Nuovo Cinema Paradiso”, previste anche due retrospettive dedicate al regista Marco Ferreri e al produttore Franco Cristaldi e la presenza di ospiti speciali come Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Pippo Baudo.