BIFBA: da mercoledì a Bari il festival per bambini che educa alla bellezza

BARI – Il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere un evento culturale senza precedenti: la prima edizione del Bari International Fest Bambin* & Adolescenti (BIFBA). Con il motto “Fare scuola con le arti”, il festival si pone l’obiettivo ambizioso di utilizzare la bellezza e l’espressione artistica come strumenti educativi fondamentali per formare le nuove generazioni, offrendo loro “l’arma più potente contro un mondo violento”.

Organizzato dalla Cooperativa Sociale I bambini di Truffaut e diretto artisticamente da Giancarlo Visitilli, il BIFBA rappresenta la naturale evoluzione del lavoro che la Cooperativa svolge sul territorio. Il festival per bambini si svolgerà da mercoledì 12 a sabato 15 novembre in prestigiose sedi cittadine – tra cui il Teatro Piccinni, Multicinema Galleria, Teatro Abeliano e l’Università “Aldo Moro” – coinvolgendo attivamente oltre 2000 studenti da 20 istituti scolastici pugliesi.

“Non esistono rassegne artistiche concepite specificamente per un pubblico di bambini e adolescenti,” spiega il direttore Visitilli. “Educarli alla bellezza è la nostra unica, concreta possibilità, come adulti e operatori, per affrontare e superare le urgenze sociali che si manifestano in famiglia, a scuola e in ogni contesto educativo.”

I momenti salienti del BIFBA

Il calendario del BIFBA si articola su quattro giorni, con un’offerta ricca che spazia dal teatro al cinema, dalla danza alla letteratura. Le mattinate sono dedicate alle scolaresche, mentre gli spettacoli serali al Teatro Piccinni sono aperti al pubblico.

Mercoledì 12 novembre: si apre con la Lectio del filosofo Matteo Saudino sul “Desiderio” e prosegue con lo spettacolo inclusivo “(H)amleto)” (Factory Compagnia Transadriatica);

Giovedì 13 novembre: in scena "Fare un fuoco" con Luigi D'Elia. Al Multicinema Galleria, il regista francese Olivier Babinet presenta il suo film "Normale";

Venerdì 14 novembre: il Teatro Piccinni ospita "Pinocchio. Che cos'è una persona?" di Davide Iodice, interpretato da ragazzi con disabilità. Al cinema, proiezione de "Il Mohicano" con il regista Frédéric Farrucci;

Sabato 15 novembre: il festival per bambini si conclude con lo spettacolo-manifesto sui diritti dell'infanzia di Koreja e l'incontro letterario guidato dal Premio Strega Mario Desiati. La chiusura serale è affidata alla performer Chiara Bersani con "Sottobosco".

Oltre agli spettacoli aperti al pubblico serale, il BIFBA include workshop di letteratura e audiovisivi, e permette alle scolaresche di partecipare a ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). L’obiettivo è trasformare gli studenti in co-protagonisti attivi dell’intera manifestazione. I biglietti per gli spettacoli serali sono disponibili online su Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni.

Scarica qui il programma completo.

In copertina: un’immagine tratta da Sottobosco di Chiara Bersani.