Alla biblioteca di Barletta corsi gratuiti per giovani

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia BAT »
“La biblioteca che vive” è l’imminente iniziativa lanciata dalla biblioteca di Barletta che offre corsi gratuiti per giovani. L’Amministrazione comunale regala importanti novità in tema di animazione culturale e promozione della lettura negli spazi della Biblioteca di Comunità presso Palazzo San Domenico. Con lo slogan “La biblioteca che vive. Storie, creatività e innovazione nel cuore di Barletta” nascono, su impulso dell’Assessorato alla Cultura, nuove e brillanti iniziative affidate all’organizzazione della Biblioteca di Barletta “Sabino Loffredo”.
Contenuto
“La biblioteca che vive” si ramifica in cinque articolati ed interessanti percorsi progettuali, che coinvolgeranno l’ampio panorama giovanile in età scolare e non solo, sino a Giugno 2026. Ecco tutti i corsi gratuiti in partenza.
Il progetto, interamente finanziato da “Community Library, Biblioteca di Comunità” (Asse VI del POR Puglia 2014/2020), punta ad ampliare l’offerta e le funzioni della Biblioteca di Barletta, fornendo alla comunità innovazione trasversale per promuovere la cultura. L’ex Convento di Palazzo San Domenico, recentemente riqualificato, viene eletto a pieno merito luogo privilegiato di aggregazione, socializzazione e apprendimento dinamico. L’obiettivo principale è il coinvolgimento degli studenti, affiancandoli in un iter formativo conformato alle attività di più ampio gradimento. Per maggiori informazioni: 0883 578646 oppure via mail prestito.biblioteca@comune.barletta.bt.it.
Data: 20 Ott 2025Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.