Alla biblioteca di Barletta corsi gratuiti per giovani

“La biblioteca che vive” è l’imminente iniziativa lanciata dalla biblioteca di Barletta che offre corsi gratuiti per giovani. L’Amministrazione comunale regala importanti novità in tema di animazione culturale e promozione della lettura negli spazi della Biblioteca di Comunità presso Palazzo San Domenico. Con lo slogan “La biblioteca che vive. Storie, creatività e innovazione nel cuore di Barletta” nascono, su impulso dell’Assessorato alla Cultura, nuove e brillanti iniziative affidate all’organizzazione della Biblioteca di Barletta “Sabino Loffredo”.

Cinque corsi gratuiti per giovani (Ottobre 2025 – Giugno 2026)

“La biblioteca che vive” si ramifica in cinque articolati ed interessanti percorsi progettuali, che coinvolgeranno l’ampio panorama giovanile in età scolare e non solo, sino a Giugno 2026. Ecco tutti i corsi gratuiti in partenza.

Corsi di Scrittura creativa e Storytelling : per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ogni sabato pomeriggio dal 25 ottobre al 27 giugno 2026.

: per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ogni sabato pomeriggio dal 25 ottobre al 27 giugno 2026. Laboratori di Riscrittura filmica : riservati agli studenti di scuole superiori di secondo grado, ogni venerdì pomeriggio dal 24 ottobre al 20 febbraio 2026.

: riservati agli studenti di scuole superiori di secondo grado, ogni venerdì pomeriggio dal 24 ottobre al 20 febbraio 2026. Corsi di Storyboard : ideati per alunni di scuole primarie e secondarie, ogni domenica pomeriggio dal 26 ottobre al 7 giugno 2026.

: ideati per alunni di scuole primarie e secondarie, ogni domenica pomeriggio dal 26 ottobre al 7 giugno 2026. Laboratorio di Booktrailer : in programma dal 18 gennaio al 17 maggio 2026.

: in programma dal 18 gennaio al 17 maggio 2026. Attività di Gamification: per gli alunni delle scuole primarie e studenti di scuole secondarie di primo grado, con frequenze sia mattutine sia pomeridiane.

Biblioteca di Barletta | Informazioni e iscrizioni

Il progetto, interamente finanziato da “Community Library, Biblioteca di Comunità” (Asse VI del POR Puglia 2014/2020), punta ad ampliare l’offerta e le funzioni della Biblioteca di Barletta, fornendo alla comunità innovazione trasversale per promuovere la cultura. L’ex Convento di Palazzo San Domenico, recentemente riqualificato, viene eletto a pieno merito luogo privilegiato di aggregazione, socializzazione e apprendimento dinamico. L’obiettivo principale è il coinvolgimento degli studenti, affiancandoli in un iter formativo conformato alle attività di più ampio gradimento. Per maggiori informazioni: 0883 578646 oppure via mail prestito.biblioteca@comune.barletta.bt.it.

Per iscriversi ai corsi scarica qui la locandina ufficiale.