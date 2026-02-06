Barletta Marathon: 1.300 iscritti nello spirito delle Olimpiadi Invernali 2026

BARLETTA – C’è un filo azzurro che oggi attraversa l’Italia intera. Mentre stasera a Milano ci sarà l’emozionante cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, la città di Pietro Mennea registra oltre 1.300 iscritti alla Barletta Marathon, il cui sparo d’inizio avverrà tra 48 ore esatte, questa domenica 8 febbraio. Questo apprezzatissimo evento podistico trasformerà la Città della Disfida nella capitale dell’atletica mediterranea proprio nel weekend in cui il mondo celebra lo spirito olimpico.

1.300 cuori in corsa nel mito di Mennea

L’attesa è finita e i numeri parlano chiaro: oltre 1.300 iscritti si sono dati appuntamento per domenica 8 febbraio. Un successo travolgente che dimostra come la passione per la corsa, in questa terra, abbia radici profonde quanto gli ulivi secolari. Correre a Barletta, d’altronde, significa onorare il leggendario Pietro Mennea proprio nei giorni in cui i valori della fatica e del talento tornano protagonisti grazie alle Olimpiadi invernali 2026. La doppia sfida (la regina delle distanze da 42,195 km e la Half Marathon) vedrà al via campioni e amatori pronti a darsi battaglia in un’atmosfera elettrizzante. Dopo il trionfo di Alberico Di Cecco nella scorsa edizione, la caccia ai record di Pasquale Selvarolo (1h06’09”) e Paola Di Tillo (1h22’06”) nella mezza maratona è ufficialmente aperta.

Barletta Marathon: il Sud che corre insieme alle Olimpiadi Invernali 2026

Mentre le delegazioni sportive internazionali raggiungono Milano per l’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, la Puglia non resta a guardare. La Barletta Marathon rappresenta la risposta del Sud alla grande festa dello sport internazionale: un weekend di sudore, sorrisi e bellezza paesaggistica che conferma quanto la nostra regione sia un palcoscenico naturale per le grandi sfide. Domenica mattina, tra la brezza dell’Adriatico e le mura del Castello Svevo, Barletta scriverà un’altra pagina di sport indimenticabile.

Barletta Marathon 2026: info utili e Marathon Village

Per chi non avesse ancora ritirato il pettorale il quartier generale è il Marathon Village, allestito nei pressi della partenza, che sarà aperto sabato dalle 10:00 alle 19:00 e domenica mattina dalle 7:30. La Barletta Marathon non è solo una gara, ma un’esperienza sensoriale. Correre tra il mare e i monumenti medievali è il modo migliore per onorare la tradizione sportiva di una terra che ha la velocità nel DNA. Che tu sia un atleta professionista o semplice appassionat* del benessere, domenica l’appuntamento è uno solo: al traguardo, sotto lo sguardo fiero di Eraclio.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.