menu sito
notizie provincia bat
Eventi provincia BATNews BAT

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia BAT » Barletta Marathon: 1.300 iscritti nello spirito delle Olimpiadi Invernali 2026

Barletta Marathon: 1.300 iscritti nello spirito delle Olimpiadi Invernali 2026

Barletta Marathon: 1.300 iscritti nello spirito delle Olimpiadi Invernali 2026

BARLETTA – C’è un filo azzurro che oggi attraversa l’Italia intera. Mentre stasera a Milano ci sarà l’emozionante cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, la città di Pietro Mennea registra oltre 1.300 iscritti alla Barletta Marathon, il cui sparo d’inizio avverrà tra 48 ore esatte, questa domenica 8 febbraio. Questo apprezzatissimo evento podistico trasformerà la Città della Disfida nella capitale dell’atletica mediterranea proprio nel weekend in cui il mondo celebra lo spirito olimpico.

1.300 cuori in corsa nel mito di Mennea

L’attesa è finita e i numeri parlano chiaro: oltre 1.300 iscritti si sono dati appuntamento per domenica 8 febbraio. Un successo travolgente che dimostra come la passione per la corsa, in questa terra, abbia radici profonde quanto gli ulivi secolari. Correre a Barletta, d’altronde, significa onorare il leggendario Pietro Mennea proprio nei giorni in cui i valori della fatica e del talento tornano protagonisti grazie alle Olimpiadi invernali 2026. La doppia sfida (la regina delle distanze da 42,195 km e la Half Marathon) vedrà al via campioni e amatori pronti a darsi battaglia in un’atmosfera elettrizzante. Dopo il trionfo di Alberico Di Cecco nella scorsa edizione, la caccia ai record di Pasquale Selvarolo (1h06’09”) e Paola Di Tillo (1h22’06”) nella mezza maratona è ufficialmente aperta.

Barletta Marathon: il Sud che corre insieme alle Olimpiadi Invernali 2026

Mentre le delegazioni sportive internazionali raggiungono Milano per l’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, la Puglia non resta a guardare. La Barletta Marathon rappresenta la risposta del Sud alla grande festa dello sport internazionale: un weekend di sudore, sorrisi e bellezza paesaggistica che conferma quanto la nostra regione sia un palcoscenico naturale per le grandi sfide. Domenica mattina, tra la brezza dell’Adriatico e le mura del Castello Svevo, Barletta scriverà un’altra pagina di sport indimenticabile.

Barletta Marathon 2026: info utili e Marathon Village

Per chi non avesse ancora ritirato il pettorale il quartier generale è il Marathon Village, allestito nei pressi della partenza, che sarà aperto sabato dalle 10:00 alle 19:00 e domenica mattina dalle 7:30. La Barletta Marathon non è solo una gara, ma un’esperienza sensoriale. Correre tra il mare e i monumenti medievali è il modo migliore per onorare la tradizione sportiva di una terra che ha la velocità nel DNA. Che tu sia un atleta professionista o semplice appassionat* del benessere, domenica l’appuntamento è uno solo: al traguardo, sotto lo sguardo fiero di Eraclio.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Eventi provincia BAT News BAT › Altre notizie interessanti

Francesco Pierini di Minervino Murge: l’artigianato pugliese in Indonesia

Con Francesco Pierini di Minervino Murge l'artigianato pugliese vola in Indonesia | Puglia.com
29 Gen 2026

Canosa Paleocristiana: Premio Francovich 2025 come miglior Sito d’Italia

Canosa Paleocristiana: Premio Francovich 2025 come miglior Sito Archeologico d’Italia | Puglia.com
22 Gen 2026

Il Bambinello di Trani: fede, mistero e tradizioni natalizie pugliesi

Il Bambinello di Trani: fede, mistero e tradizioni natalizie pugliesi | Puglia.com
23 Dic 2025

Orgoglio barlettano: Antonio Daloiso podio a Mastro Panettone d’Élite 2025

Orgoglio barlettano: Antonio Daloiso podio a Mastro Panettone d’Élite 2025 | Puglia.com
16 Dic 2025

Canosa Presepi 2025: da domenica la Mostra del Presepio Artigianale

Canosa Presepi 2025: da domenica la Mostra del Presepio Artigianale | Puglia.com
12 Dic 2025

ASL Bt: 6 Bollini Rosa Fondazione Onda agli ospedali della BAT

ASL Bt: 6 Bollini Rosa Fondazione Onda agli ospedali della BAT | Puglia.com
9 Dic 2025




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento