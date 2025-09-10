Pietro Mennea: Poste Italiane celebra il campione di Barletta

BARI – Poste Italiane ha annunciato una straordinaria iniziativa per celebrare Pietro Mennea, l’icona dello sport italiano e figlio illustre della città di Barletta. Verrà realizzato un prezioso cofanetto celebrativo, che sarà presentato in anteprima nazionale il prossimo sabato, 13 settembre, alle ore 18:00 presso il Centro Congressi della Fiera del Levante. Un evento di grande risonanza, che sottolinea il forte legame tra lo sport, la cultura e il territorio. L’iniziativa, acclamata dal sindaco Cosimo Cannito e dagli assessori Massimiliano Dileo e Oronzo Cilli, rende omaggio al campione olimpico nel 40° anniversario della sua storica medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Mosca 1980.

L’eredità di Pietro Mennea: dal record al cofanetto celebrativo

Conosciuto in tutto il mondo come la “Freccia del Sud”, Pietro Mennea ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia dell’atletica leggera, non solo per il trionfo olimpico nei 200 metri, ma anche per aver mantenuto per quasi 17 anni un record del mondo che sembrava imbattibile. Per onorare questa eredità, il cofanetto è stato prodotto in una tiratura limitata di soli 100 esemplari, rendendolo un vero pezzo da collezione. Al suo interno, un raffinato connubio di filatelia e numismatica: la Serie tematica “Lo Sport” dedicata al leggendario atleta e la Moneta celebrativa da 10 euro, coniata in argento 925‰ dorato, che rende omaggio ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024, unendo così passato e presente.

Un omaggio che unisce memoria, eccellenza e identità

L’Amministrazione comunale di Barletta ha accolto con grande emozione questa iniziativa, definendola un “atto d’amore verso Pietro Mennea, simbolo eterno di determinazione, talento e orgoglio barlettano”. Il gesto di Poste Italiane non è solo un tributo sportivo, ma un modo per custodire e tramandare la sua eredità umana alle nuove generazioni. Barletta non dimentica il suo campione, un’eccellenza che ha unito la memoria storica all’identità cittadina, dimostrando ancora una volta il legame indissolubile tra l’atleta e la sua città natale.