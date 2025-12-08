180 anni Giuseppe De Nittis: domani le musiche di Morricone a Barletta

BARLETTA – Sono state ufficialmente presentate le iniziative promosse dalla BCC Canosa Loconia e patrocinate dal Comune di Barletta per celebrare i 180 anni Giuseppe De Nittis dalla sua nascita, che ricorrerà nel 2026. Gli annunci sono stati fatti lo scorso martedì a Palazzo Della Marra, durante la conferenza stampa che ha svelato un programma ricco di cultura e solidarietà. L’omaggio al grande artista barlettano, protagonista dell’Impressionismo italiano ed europeo, si concentra su due eventi di rilievo che hanno anche una significativa finalità benefica, grazie al coinvolgimento dell’Associazione Il Dono di Luca.

180 anni Giuseppe De Nittis: il calendario 2026 della celebrazione

Una delle iniziative più sentite è la presentazione del Calendario 2026, interamente dedicato al pittore. Ogni mese riporterà l’immagine di un’opera di De Nittis, attentamente selezionata tra quelle più rappresentative e custodite nella celebre Pinacoteca di Barletta. Un modo elegante e quotidiano per celebrare i 180 anni Giuseppe De Nittis e valorizzare il patrimonio artistico cittadino. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, il presidente della BCC Canosa Loconia Antonio Sabatino, il presidente dell’Orchestra Stabile del Teatro Giordano di Foggia, Maestro Giovanni Cuciniello, e l’avv. Domenico Caruso, presidente dell’Associazione Il Dono di Luca.

Un’anima unica: la musica del Maestro Morricone a Barletta

Il secondo evento, e il più imminente, è il Concerto-Galà intitolato Morricone e De Nittis…due maestri, un’anima!. Un appuntamento di altissimo livello che porta la grande musica di Morricone a Barletta. Il concerto si terrà domani, martedì 9 dicembre presso il prestigioso Teatro Curci di Barletta. Le indimenticabili musiche del Maestro Ennio Morricone saranno eseguite dall’Orchestra Stabile del Teatro Umberto Giordano di Foggia, diretta dal Maestro Giuseppe Padalino. L’abbinamento tra l’arte pittorica di De Nittis e le melodie cinematografiche di Morricone crea un ponte emotivo tra due giganti dell’arte e della cultura italiana, onorando nel contempo i 180 anni Giuseppe De Nittis.

180 anni Giuseppe De Nittis: un intento di solidarietà con “Il Dono di Luca”

Al di là dell’intento commemorativo e culturale, entrambe le iniziative hanno una profonda vocazione benefica. La collaborazione con l’Associazione Il Dono di Luca permetterà di raccogliere fondi a sostegno della ricerca oncologica, dimostrando come l’arte e la musica possano diventare un motore fondamentale per la solidarietà e il sostegno alla scienza. Domani sarà una serata all’insegna della grande musica e dell’impegno sociale, celebrando il genio di De Nittis, le musiche di Morricone e il cuore generoso della comunità di Barletta. Non mancare!

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.