menu sito
notizie provincia bat
Eventi provincia BATNews BAT

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia BAT » 180 anni Giuseppe De Nittis: domani le musiche di Morricone a Barletta

180 anni Giuseppe De Nittis: domani le musiche di Morricone a Barletta

180 anni Giuseppe De Nittis: domani le musiche di Morricone a Barletta

BARLETTA – Sono state ufficialmente presentate le iniziative promosse dalla BCC Canosa Loconia e patrocinate dal Comune di Barletta per celebrare i 180 anni Giuseppe De Nittis dalla sua nascita, che ricorrerà nel 2026. Gli annunci sono stati fatti lo scorso martedì a Palazzo Della Marra, durante la conferenza stampa che ha svelato un programma ricco di cultura e solidarietà. L’omaggio al grande artista barlettano, protagonista dell’Impressionismo italiano ed europeo, si concentra su due eventi di rilievo che hanno anche una significativa finalità benefica, grazie al coinvolgimento dell’Associazione Il Dono di Luca.

180 anni Giuseppe De Nittis: il calendario 2026 della celebrazione

Una delle iniziative più sentite è la presentazione del Calendario 2026, interamente dedicato al pittore. Ogni mese riporterà l’immagine di un’opera di De Nittis, attentamente selezionata tra quelle più rappresentative e custodite nella celebre Pinacoteca di Barletta. Un modo elegante e quotidiano per celebrare i 180 anni Giuseppe De Nittis e valorizzare il patrimonio artistico cittadino. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, il presidente della BCC Canosa Loconia Antonio Sabatino, il presidente dell’Orchestra Stabile del Teatro Giordano di Foggia, Maestro Giovanni Cuciniello, e l’avv. Domenico Caruso, presidente dell’Associazione Il Dono di Luca.

Un’anima unica: la musica del Maestro Morricone a Barletta

Il secondo evento, e il più imminente, è il Concerto-Galà intitolato Morricone e De Nittis…due maestri, un’anima!. Un appuntamento di altissimo livello che porta la grande musica di Morricone a Barletta. Il concerto si terrà domani, martedì 9 dicembre presso il prestigioso Teatro Curci di Barletta. Le indimenticabili musiche del Maestro Ennio Morricone saranno eseguite dall’Orchestra Stabile del Teatro Umberto Giordano di Foggia, diretta dal Maestro Giuseppe Padalino. L’abbinamento tra l’arte pittorica di De Nittis e le melodie cinematografiche di Morricone crea un ponte emotivo tra due giganti dell’arte e della cultura italiana, onorando nel contempo i 180 anni Giuseppe De Nittis.

180 anni Giuseppe De Nittis: un intento di solidarietà con “Il Dono di Luca”

Al di là dell’intento commemorativo e culturale, entrambe le iniziative hanno una profonda vocazione benefica. La collaborazione con l’Associazione Il Dono di Luca permetterà di raccogliere fondi a sostegno della ricerca oncologica, dimostrando come l’arte e la musica possano diventare un motore fondamentale per la solidarietà e il sostegno alla scienza. Domani sarà una serata all’insegna della grande musica e dell’impegno sociale, celebrando il genio di De Nittis, le musiche di Morricone e il cuore generoso della comunità di Barletta. Non mancare!

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Eventi provincia BAT News BAT › Altre notizie interessanti

La Perla del Natale: tutti gli eventi del Natale a Peschici 2025

La Perla del Natale: tutti gli eventi del Natale a Peschici 2025 | Puglia.com
5 Dic 2025

Le Vie del Natale: scopri il programma del Natale a Trani 2025

Le Vie del Natale: scopri il programma del Natale a Trani 2025 | Puglia.com
4 Dic 2025

Natale in Biblioteca: letture e laboratori per il Natale a Barletta 2025

Natale in Biblioteca: letture e laboratori per il Natale a Barletta 2025 | Puglia.com
3 Dic 2025

Exploring Federico: fino al 6 gennaio al Palazzo Ducale di Andria

Exploring Federico: fino al 6 gennaio al Palazzo Ducale di Andria | Puglia.com
2 Dic 2025

Frantoi Aperti 2025 in Puglia sulla Strada dell’Olio di Castel del Monte

Frantoi Aperti 2025 in Puglia sulla Strada dell'Olio di Castel del Monte | Puglia.com
28 Nov 2025

ASL BT è Regione Angels europea per la cura dell’ictus ischemico

ASL BT è Regione Angels europea per la cura dell’ictus ischemico | Puglia.com
25 Nov 2025




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento